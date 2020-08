Anibal Sanchez: «De 277 Diputados unos 130 se elegirán en los mismos 87 circuitos que conocíamos del 2015»

En Venezuela la constitución y ley de procesos electorales contempla un sistema electoral ‘en paralelo’ con un componente Nominal y otro de Representación Proporcional donde no se le da preponderancia a ninguno, por lo que el CNE después de ser instando por el TSJ diseño unas normas que asigna igual peso o numero de cargos a elegir a ambos componentes.-

Explica Anibal Sanchez Ismayel como especialista en el área electoral, “de forma Nominal en el 2020 se eligen 130 diputados en las misma 87 circunscripciones electorales del año 2015, cuando elegian 113; estos cargos se adjudican a los que obtengan una mayoría relativa de preferencias de votos sobre cada una de las tarjetas de votación que los presente» Esta distribución en estos circuitos es posible porque tienen desde 1 hasta 4 cargos.

El resto de los cientos cuarenta y siete diputados; tres (03) son escogidos por una norma especial que rige a los representantes de los pueblos indígenas «la cual en nuestra opinión contradice principios constitucionales y de los derechos humanos» el resto de los diputados (144) un 52% es asignado por mecanismos de Representación Proporcional, a través de la construcción de cocientes por método D’Hondt en las Listas Regionales (96) y Nacional (48).

En el 2020 lo mínimo asignado a cada entidad por cada uno de los mecanismos es de 03 diputados tanto en forma de Lista como Nominal; por lo que entidades que aún teniendo un solo circuito como Amazonas o el estado La Guaira escogerán 3 de forma nominal (Nombre y Apellido) y 3 en Lista; de forma de facilitar el proceso el elector podrá votar en [seleccionar todas] en la tarjeta del partido de su preferencia.

Del total de cargos a elegir de forma nominal 130 unos 53 (61%) se harán en circuitos uninominales de un solo diputado con casos como Tachira con 5 nominales en 5 circuitos y Falcon o Merida con 4 nominales en 4 circuitos y Apure con 3 diputados en tres circunscripciones; es decir un diputado en cada una.

En esta oportunidad las organizaciones deberán presentar las candidaturas respetando la paridad y alternabilidad de género de la mitad para cada uno, pudiendo tener un tope inferior de 40% en los casos de cargos a adjudicar impares «en el caso de esas entidades con 5 nominales en 5 circuitos dos de los mismos debe llevar de principal ‘mujer’ y los otros tres pudieran abrir con hombres en principal. En caso de la listas si el que encabeza es hombre el segundo es mujer y tercero seria hombre.

El resto de los circuitos tiene para adjudicar más de un cargo; en 27 (31%) elegirán 2 diputados y en 5 (6%) circuitos se eligen tres diputados estos están uno en Bolivar Barinas y Monagas a parte de los antes mencionados; en esta oportunidad hay 2 de 4 diputados en Valencia y Barquisimeto.

Los estados con mayor cantidad de diputados como Carabobo elijen 10 de forma nominal y 6 en lista regional; el Zulia elije 15 nominales y 10 en lista; en caso de Miranda son 11 nominales y 8 en lista.

