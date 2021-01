Aníbal Sánchez: “Debemos reinventarnos a partir del reconocimiento de errores y del compromiso”

Para el 2.021 el Panorama Político en Venezuela luce desolador para muchos mientras la Sociedad Lucha en medio de una Crisis Compleja por su supervivencia «Lo que nos obliga como dirigentes a un cambio o adecuarnos»

Mientras algunos en estos primeros días del año andan detrás del hecho noticioso, y otros responden a lo que era predecible como retos de la dirigencia opositora pocos se plantean los desafíos que nos vienen como país.

La Asamblea Nacional que venía funcionando como contrapeso y foro político para la oposición, dejó de ser éste centro, al pasar de mano al sector oficialista después que los anteriores sostuvieran una política de no participar en las elecciones al vencimiento de su periodo constitucional.

Desde días antes de la instalación se conocía del reto que significaba para un nuevo parlamento que debe lograr el reconocimiento mientras procura reinstitucionalización del estado. «esto debe iniciar con demostraciones de buena fe» y al momento de escoger la directiva encabezada por el Diputado Jorge Rodríguez, se perdió la primera oportunidad.

La oposición minoría dentro de la asamblea dejó claro el tema de representación cada vez son menos los ciudadanos que apoyan al chavismo. Mientras que el sector mayoritario en el periodo anterior procuran una prórroga para directiva de Guaido, tienen como norte el reconocimiento internacional.

En tiempos donde se vislumbran conflictos políticos en su principal aliado internacional como es el Gobierno estadounidense de Trump, quien daba pasos falsos dentro de la política local para desconocer unos resultados electorales. Al tiempo que su Departamento del Tesoro emitía una licencia para autoriza las operaciones de la directiva de Guaidó.

Se abre un nuevo escenario para nuestra realidad país, «con un gobierno demócrata encabezado por Biden, lo que genera expectativas en cuanto si será igual de duro con Maduro o cambiaría su relación con la oposición venezolana» lo que si se vislumbra desde finales del año pasado es un cambio en el mantra del cese de la usurpación antes de unas elecciones.-

El panorama se muestra desolador para el venezolano que espera salidas viables a su problemática diaria; y de mayor persecución sobre el sector que insiste en promover una prorroga de una gestión opositora en otro parlamento.

«Esto nos deja un gran peso sobre la oposición al chavismo dentro de la Asamblea, la cual no debe jugar a adecuarse sino más bien a reinventarse» lo que no pudo posterior a Mayo del 2018 por los distanciamientos entre ellos ahora están agrupados en una Alianza (Democrática) con más y nuevos actores.

Pero es que tampoco los cambios esperados vinieron de mano del G4 opositor encabezado por Guaido e importante apoyo internacional bajo una ruta: “poner fin a la usurpación, poner en marcha un gobierno de transición y convocar elecciones libres” a pesar del apoyo de 60 países.

«lo que ha llevado a este grupo a una merma en dirigentes y respaldos».

Si podría ser cierto que las elecciones legislativas organizadas por el actual CNE han podido haber sido más competitivas, el chavismo ha decrecido en el respaldo popular y esto no ha sido aprovechado. Pues desde antes un sector en el exterior estaban casados con «La continuidad administrativa justificada como constitucional ejercida hasta que se realicen elecciones presidenciales» lo que en país una vez presentada la propuesta solo la cuestionó Acción Democrática.-

Con el pasar de los días serán más los exdiputados de otras organizaciones del G4 como Stalin González, Rafael Guzman o Marialbert Barrios que anunciaran el cierre de un ciclo o periodo y que asuman otra conducta para mantenerse en la lucha política por un cambio.

Pues reconocen la necesidad de tener un Plan Político que brinde oportunidad para la superación de la Crisis Compleja y que en un futuro les permita ser visualizados como alternativa de gestión más allá de ser una plataforma electoral.-

El punto de la inflexión se pasó el 6D y el 5E es solo la consecuencia «El objetivo de acabar con Guaido está por cumplirse y éste podría arrastrar al G4» quien después de varios reacomodos internos no ha podido hacerse de una masa popular que les acompañe en sus convocatorias, como se vivió en la consulta con solo 2,5 millones de forma presencial en el pais.-

Una nueva oposición podría reinventarse optar por una vía más pragmática a nivel nacional y coordinada con otros factores internacionales, que puedan aceptar realizar ciertas concesiones a cambio de tener procesos electorales y democráticos en el pais que le permita ganar gobernanza.-

Partiendo de que aún con un rechazo de la actual gestión sobre el 83%, que el apoyo incondicional a Guaido comparte números (21%) con los opositores que desaprueban la continuidad.

«A corto plazo son pocas las posibilidades de un cambio político en Venezuela, aunque el tema de atención a la crisis humanitaria es prioritario» lo que suena desalentador es parte de lo necesario para no crear falsas expectativas; y el avance o logros que se pueden obtener con una oposición toda en el exterior son pocas, “ahí tienen el ejemplo de Cuba”.-

Aníbal Sánchez: “Debemos reinventarnos a partir del reconocimiento de errores y del compromiso” was last modified: by

Temas relacionados:

En : Política