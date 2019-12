Aníbal Sánchez: “deberíamos estar perfeccionando el Sistema Político y Electoral”

Esta semana la empresa Hercon publicó un estudio donde “solo 22% de los venezolanos definiría el actual sistema de político como Democracia” y es que para que un sistema de gobierno sea considerado como democracia debe existir unas relaciones políticas, económicas, sociales articuladas de forma tal que le sean útil y de beneficio al ciudadano. “No podemos quedarnos en el concepto del régimen de las libertades” aquí el individuo tiene sus derechos y libertades civiles; pero los mismos se desarrollan o evolucionan.

Al mismo tiempo en el continente a raíz de ciertos fenómenos sociales o políticos, nos hemos visto en la necesidad de abrir un debate sobre las condiciones que debe tener un sistema político para que se pueda desarrollar un sistema democrático y entre éstos puntos surge la necesidad de poder garantizar la Alternabilidad, la Autonomía de los poderes, las Elecciones Libres en medio de un sistema electoral competitivo que garantice realmente el surgimiento de Gobiernos con un respaldo popular sólido; de ahí que algunos países han adoptado por: el Voto Obligatorio, las Elecciones Primarias, un Vicepresidente Electo y Sistema de Doble Vuelta o Mayoritario.-

Claro para que todo esto sea eficiente es necesario contar con sistema económico sustentable que permita el crecimiento y no solo la subsistencia del individuo. También es necesario un ambiente donde prive el Estado de Derecho apuntalado desde instituciones fuertes e independientes, apuntaladas no solo en un estamento jurídico de leyes o normas sino en un modelo cultural y de bases sociales organizadas en función de un Modelo de Sociedad y no de un Proyecto Político.-

Así como se habla de la reorganización social y comunitaria, se debe asumir que si queremos realmente incidir en la transformación del Sistema Político, las organizaciones con este fin o Partidos Políticos no pueden ser ajenos, de ahí que a esos viejos conceptos que les definía como los Pilares de la Democracia. “ahora se le debe sumar un rol más protagónico en la construcción o promoción de mecanismos de participación desde donde deben surgir los cambios necesarios”.

En ocasiones cuesta unificar una agenda política, porque tendemos a confundir el sistema político con el sistema de gobierno, una vez definida la Política para las organizaciones los partidos podrían asumir su propia estrategia en un mismo sentido, sin olvidar su estructuración desde las bases haciendo una realidad eso de la constitución de un Tejido Social tan importante en estos casos donde el Gobierno con características autocráticas secuestra la autonomía institucional y los medios; no solo de producción sino hasta los comunicacionales.-

Estas fórmulas no son exclusivas para un país del continente. En algo coinciden las denuncias en Venezuela y las de Bolivia en ambos casos se violaron los mecanismos que garantiza la alternancia, se han violentado las condiciones para que el sistema electoral sea 100% competitivo, e incluso se han coartado las libertades sociales, provocando una atmósfera social y política de conflicto, donde su diferenciación estaría en la autonomía de los Poderes Públicos y el respaldo institucional.

El perfeccionamiento del sistema democrático comprende un compromiso de muchos más allá de la creación de normas o principios, el ordenamiento jurídico debe conducir a las fuerzas sociales, políticas, económicas y culturales en un mismo sentido, recordemos ese dicho de nuestros viejos pedagogos “no se le puede pedir a un ciudadano que defienda lo que no conoce” de ahí que hasta los docentes ese sector tan golpeado en esta crisis debería jugar un papel preponderante, en esta empresa.-

