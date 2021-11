Aníbal Sánchez “el análisis del 21Nov no debe ser Numérico sino Político” ¿Quien verdaderamente ganó?

Inicia otro ciclo Político en Venezuela, una transición con los mismos conductores es lo que se vislumbra, a horas de cerrar una Jornada Electoral que dejó en manos del Oficialismo, una veintena de las Gobernaciones, quedando en manos de la Oposición solo el Zulia, Cojedes y Nueva Esparta.

Para el parlamentario y analista político, Aníbal Sanchez, “es fácil culpar al Abstencionismo o a la División” y es acaso que quien asumió este compromiso no conocía las circunstancias o el tablero en el que se desarrollaría el evento electoral.

La Abstención cerca del 42% estaba, cantada, algunos usaban como parámetro el tope de participación para unos comicios regionales como era un poco más de la mitad; pero como lo sostenía el problema no es el Padrón es el Mercado Electoral “uno que está envejecido, ruralizado y empobrecido”

Los excursionistas en tema de Campañas Electorales deben tener presente que la fórmula para ganar no varía es Motivar, Captar, Organizar, Movilizar o Defender partiendo de una radiografía del Terreno, el Mercado y las Condiciones, señaló Sanchez.

El decrecimiento del voto oficialista es una realidad para ellos, no llegan ni a una sola manito (5 millones) lo que obliga a perfeccionar la táctica para convertir esa minoría social en una mayoría electoral; donde el fraccionamiento opositor juega un papel importante.-

Tampoco se confíen en los análisis de la falta de unidad, que ven los números fuera de un contesto Social y Político “si sumó mi veinticinco por ciento de respaldo con el tuyo, tendríamos la mitad” Otro error es el suponer que los pocos triunfos de la oposición como son algunas alcaldías en las capitales, son producto de una buena gestión u oferta.

En un mercado electoral que no está dentro del área de confort para muchos de los participantes en el pasado evento electoral; era sumamente difícil, más allá de que sus mensajes eran antagónicos se escondían detrás de una franquicia en su mayoría.

Los que resultan favorecidos con los resultados, lo hacen por resolver ese sentimiento anti chavista, el voto chantaje privó en ocasiones en contra del voto consciente, bueno ellos corren el mismo riesgo que en el 2.015 al no tener una correcta evaluación de su triunfo electoral.

Políticamente debe venir un cambio de modelo político, no es solo que desaparecen los protectores o que se instale el concejo federal de gobierno, hace falta la instalación de un foro político, con mayor representatividad de factores y fuerzas vivas del país “este escenario rojo rojito al mismo gobierno de Maduro no le conviene”

A la vuelta de la esquina está el 05 de Enero y está otro escenario cantado el de pretender darle continuidad a un interinato, con respaldo del gobierno de los EEUU, el cual no vislumbra un cambio en su política hacia Venezuela la menos antes de sus elecciones de la mitad de período.

Aníbal Sánchez “el análisis del 21Nov no debe ser Numérico sino Político” was last modified: by

En: Opinión