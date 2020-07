Aníbal Sánchez: “El CNE llama a 934 mil 620 ciudadanos al Servicio Electoral»

Aníbal Sánchez “En medio de la Pandemia el CNE llama a 934 mil 620 ciudadanos al Servicio Electoral»

Al momento de hablar de la Competitividad en un Sistema Electoral muchos opinan, y al final coincidimos en la importancia de quien opera la Mesa de Votación, desde dar las instrucciones, activar la máquina, conducir al elector por las estaciones, llenar las actas, registrar el votante, validar el proceso y en ocasiones traslada resultados.

¡ De ahí la importancia del Servicio Electoral ! en opinión del Analista y Consultor Anibal Sanchez: «es todo un reto para los que Queremos El Cambio localizar, motivar y adiestrar a por lo menos 126 mil 164 ciudadanos entre casi un millón de nombres sorteados este 23 de Julio por el CNE» para cumplir con este deber ciudadano.

¿Que es el servicio electoral? La constitución en el artículo 134 y Ley del Poder Electoral en el artículo 50 consagra que el ciudadano debe prestar un Servicio Electoral la última vez CNE selecciono 1.021.230 electores; este año a pesar de estar en un estado de Alerta por el coronavirus, el CNE seleccionará 934 mil 620.

¿Cómo se calcula y quienes forman parte del Servicio Electoral? Unos 6 ciudadanos son sorteados en categoría de miembros principales y 12 como suplentes por cada Junta Elctoral a activar 24 Regionales 335 Municipales y 71 Parroquiales; otros treinta (30) por cada una de las 30.896 mesas de votación; de los cuales 4 serían principales 8 suplentes y 18 miembros de reserva.

Es todo un contingente que necesita ser contactado, estimulado, adiestrado y acreditado; una tarea que le corresponde al CNE y que ha formado parte de las denuncias sobre control en el proceso; “para la instancion de las juntas electorales, acto previsto según cronograma inicie el Lunes 27 de Julio requieren al menos 2.580 electores de los sorteados en esta categoria» y para la instalación de las Mesas de Votación al menos otros 123.584 –

El Articulo: 97 de la Ley de Procesos, establece que “la base de datos de electores que prestará Servicio Electoral durante un año se obtendrá del sorteo público que realiza el CNE dentro del primer trimestre de cada año, tomando como base el corte del RE publicado de manera inmediatamente anterior, en este caso el de Marzo con 20 millones 727 mil 517 electores, sin considerar la diáspora.

A partir de este se obtiene un Registro de Electores Elegibles, acto este convocado para el pasado viernes 17 Julio donde debieron asistir unos 30 tecnicos de partidos nacionales; pues las personas mayores de 65 años, los que tienen alguna limitación, o los que son parte de las directivas de partidos o candidatos son excluidos; y posteriormente se audito la aplicación o mecanismo utilizado para el sorteo, de 934 mil 620 electores.

Queda excluidos del sorteo: 3.282.493 electores mayores de 65 años; 229.217 extranjeros; 108.817 inscritos en Embajadas; 17.305 penitenciarios; 1.978 autoridades de partidos; 1.269 con objeciones y 192 en mesas con menos de treinta electores, quedando en el RE de elegibles 17.195.067

El sorteo lo realizará la Junta Nacional Electoral el día 23 en base al último RE en consulta (..) Artículo 99 sostiene que el CNE publicará en gaceta electoral los miembros de los organismos subalternos Juntas y Mesas. “Pero no se le presta la debida atención a la promoción y captación de éstos miembros esenciales a la hora de conducir un proceso electoral”.

Entre los artículos 101 -103 está descrito proceso de impugnacion al Servicio Electoral; el artículo 112 establece la obligación de ser capacitados y del 113 al 116 el proceso de excepción para electores sorteados, el cual puede ser por impedimento de salud u oficio, o que los mismos sean candidatos.-