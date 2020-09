Aníbal Sánchez «en una elección indirecta como la EEUU cuando y quienes eligen al presidente»

En las elecciones de los EEUU quien obtengan la mayoría de votos populares, no sea el próximo presidente, extraño en el país que funge como promotor y defensor del sistema democrático «no todo el poder lo tiene el pueblo soberano; priva lo que para algunos es un sistema de protección».-

Explica el Analista y Consultor Político en temas Electorales Anibal Sánchez que esto se da porque en los EEUU el presidente y su vicepresidente se eligen atravez de una elección indirecta de segundo grado, quedando entre dicho esos preceptos del voto universal y directo, que acompaña a las características del sufragio libre y secreto. Aspectos consagrados en la declaración de la ONU sobre los derechos humanos (1948)

A semanas de una eleccion donde se mide el actual presidente, con el ex vicepresidente de Obama, Joe Biden, el tipo de sistema puede generar estos resultados como en el 2016, cuando la candidata de los demócrata Hillary Clinton obtuvo más votos que el republicano Donald Trump pero perdió en el numero Colegios Electorales.

¿Por qué importa más el número de Colegios Electorales? La constitución de 1787, establece las normas para el sistema, la elección presidencial sera bajo el sufragio indirecto en una sola vuelta. Los fundadores y legisladores de EEUU en época incluso cuando el voto no era universal porque no se incluían a las personas de color y mujeres; temian que el voto directo, significara la preponderancia y manejo de la politica en funcion solo de los estados de mayor peso electoral; dejando la posibilidad de instauración de un régimen populista; la otra opción era implentar un régimen parlamentario, por lo que optaron a lo que sería un avance en busca de un equilibrio democrático, con una eleccion de segundo grado, que se mantiene a pesar de las críticas.

Algunos son de la opinión que este tipo de sistema tiene entre sus mecanismos de protección, que personas que no estén informadas tomen la decisión, sobre quien conduciría al país.

¿Quiénes son los electores dentro de los colegios? Son 538 votos en total, la mayoría funcionarios electos locales o dirigentes de los partidos, cuyos nombres se mantienen en anonimato el votante no los llega a conocer, no aparecen en las Tarjetas e incluso sus identidades son desconocidas. Su número por estado es el mismo que el de Representantes (435), lo que serían para otros los Diputados Nacionales de cada entidad; y que se determina de acuerdo a la población; más otros 100 de acuerdo al senado.

«Como en todo sistema legislativo de forma bicameral adicional a los congresistas que deben representar los intereses de la población; existe un Senado que representa el territorio o estado por lo que su número es de dos; no importando el tamaño».-

Cada estado tiene al menos tres electores. California, por ser el más poblado tiene 55 electores (53 congresistas y 2 senadores); Texas tiene 38 (36 congresistas y 2 senadores) otros 29 de Florida; y los escasamente poblados Vermont, Alaska, Wyoming; Delaware y el Distrito de Columbia; tienen tres.-

La Constitución deja en manos de los estados decidir quienes son sus electores y cómo emiten sus votos En todos los estados excepto en dos Nebraska y Maine el que gana la mayoría de los votos populares se lleva todos los electores del estado; estos deberían honrar los resultados, al menos que se de el fenómeno de «sin fe o deslealtad» cuando no cumplen la voluntad popular.

¿Cual es el número mágico? Para que un candidato gane necesita de 270 de los 538 votos de los electores para llegar a la Casa Blanca; en caso de un empate la decisión va a la cámara de representantes; si no se obtiene la mayoría en caso del vicepresidente la decisión pasa al senado; y este proceso no puede ir más allá del 20 de enero.

¿Por qué la polémica con este sistema? Se estaría violando la voluntad de las mayorías, precepto fundamental del juego democrático. Se podría repetir la situación del 2016, cuando Trump ganó la presidencia al obtener 306 electores de los 538; a pesar de que los demócratas con Clinton había obtenido casi tres millones más de votos populares.

Esto de que un candidato gane el voto popular y pierda las elecciones ha ocurrido en otras ocasiones, con Andrew Jackson en 1824 teniendo mayor respaldo y voto popular John Quincy Adams ganó más electores; igual pasó con Samuel Tilden en 1876 frente a Rutherford B. Hayes; con Grover Cleveland en 1888 frente a Benjamin Harrison; y mas reciente con Al Gore en el año 2000 frente a George W. Bush.-

¿La deslealtad de los electores? La Constitución no obliga a los electores a votar en un sentido u otro, de ahí que se hable de votos ‘sin fe’ en algunos estados si respeta el voto popular, en cuanto a su intención. Los «electores desleales» podrían ser castigados con multas si no respetaban la decisión de los ciudadanos.

¿Cuándo es la eleccion del presidente? Partiendo de que el 3 de noviembre lo que se definen entonces es los ‘Colegios Electorales’ que se reunirán el 14 de diciembre en sus estados y votarán por el presidente y el vicepresidente al igual que la elección popular «el primer martes después del primer lunes de noviembre» la definitiva decisión de los delegados o electores «se reúnen y emiten su voto el primer lunes después del segundo miércoles de diciembre».

Estas fechas aunque son rígidas obedecen a creencias religiosas y respeto a interés económicos. Será el 6 de enero de 2021, tras el recuento oficial de votos, cuando el nuevo Congreso anuncie el nombre del presidente electo. Aunque el resultado debería conocerse, el 3 de noviembre; incluso considerando que en 37 de los 50 estados se puede ejercer el voto adelantado.-

