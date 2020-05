Anibal Sanchez ¿Habrá elecciones en el 2020 en Venezuela?

La coronavirosis en Venezuela impone otro obstáculo para la realización de elecciones pautadas constitucionalmente para este año, puesto que el periodo de los diputados vence el 5 de enero próximo. “Evento éste supeditado a la renovación de la infraestructura electoral mínima necesaria y para algunos la participación depende del nombramiento de nuevas autoridades del CNE”-

No se puede garantizar que se pueda realizar éstas elecciones en fechas prontas, aunque algunos quisieran aprovechar la oportunidad que supone el verse en mejores condiciones que los adversarios; opina el Consultor Político Electoral Aníbal Sánchez Ismayel.-

Aunque el Diputado Parra piense en la posibilidad de reactivar la comisión preliminar de legisladores; el Diputado Medina, quien la preside informó que la aprobación del cronograma para postulación de candidatos, de cara a la renovación del CNE se mantendrá paralizada hasta tanto se levante la cuarentena, aclarando que la inscripción de candidatos es un acto presencial.

“El mismo Maduro reconoce la prioridad de la atención de la pandemia antes de abocarse a la realización de las Elecciones Parlamentarias” de ser considerada la opción, ante las dudas sobre que autoridades pudieran conducir el proceso de ser necesario podría surgir alguna decisión desde el tribunal supremo de justicia.-

La cuarentena y el distanciamiento social obligaría a tomar medidas o regulaciones en caso de que se prosiga con la ruta electoral “en otros países adicional a la reprogramación esto obligó a autorizar más votos por correos, el voto adelantado y el de a distancia”.

Recuerden que las medidas dictadas desde el 16 de Marzo y que durarían al menos hasta más allá de Junio; incluyen una serie de restricciones, al prohibirse las reuniones públicas, además de conservar una distancia social, limitaciones para la utilización del transporte público y en algunos casos el confinamiento en las residencias a determinadas horas.-

En cuanto a la posibilidad de hacer la convocatoria a un evento electoral la ley de proceso electorales es bien clara en su artículo 42 es competencia del Poder Electoral, pero al mismo tiempo esta actividad debe ir acompañada de la presentación de un Cronograma y descripcion de las acciones a ejecutar “y como sabemos esto en la actualidad está condicionado a la recuperación de la infraestructura electoral independientemente de cuál sea el sistema que se adopte” agregó.-

El Artículo 293 de la constitución numeral 5 es bien claro sobre la potestad del Poder Electoral para: La organización, administración, dirección y vigilancia de todos los actos relativos a la elección de los cargos de representación popular de los poderes públicos.

“El CNE actual presidido por Lucena puede hacer el llamado a elecciones, e incluso continuar con actividades administrativas pendientes, como es el caso de la selección del Servicio Electoral o la actualización de las directivas de los partidos” esto incluso fue participado hace una semana por la oficina de participación política.

Hablar de elecciones parlamentarias en condiciones de mediana tranquilidad y estabilidad política era complejo; pues el proceso tienen sus propias características pues deben realizarse respetando el principio de Personalización y Proporcionalidad lo que obliga a un sistema de postulación y adjudicación distinto a partir del diseño de circunscripciones electorales “para este nuevo evento estaba propuesto la implantación de unos 22 diputados adicionales nacionales que aumentarán el porcentaje de los adjudicados por representación proporcional”

En estos momentos los aspectos de seguridad ciudadana y salud privan; adicional a las condiciones políticas que para algunos actores no estarían dadas “pues se quiere un proceso con ciertas condiciones que garanticen el reconocimiento y siembre la mayor confianza posible” esto no significa que no se pueda avanzar en la discusión y propuestas.

Desde esta óptica se debe discutir los eventos y el estado real de la infraestructura electoral así como las posibilidades de reponer o de adecuarse a otras alternativas de sistemas. “Siempre teniendo en cuenta que las decisiones definitivas sobre estos y otros puntos debe hacerlo el directorio del CNE” preferiblemente uno nuevo, que sea capaz de generar confianza, conozca los aspectos técnicos e inclusive con idea del manejo de situaciones de riesgos en medio de la epidemia.-

Otro aspecto necesario a aclarar es el funcionamiento de un Comité de Postulaciones Electorales el cual su conformación a raíz de que no existió designación en plenario o juramentación por parte de un directorio “no estaría acorde con la ley del poder electoral” y la falta de consenso impide el nombramiento de nuevos rectores con los 2/3 de los integrantes de la AN (Artículo 30)

Los integrantes del supuesto Comité podrían establecer reuniones virtuales para determinar el cronograma y proseguir los actos como es definir el protocolo para presentación de posibles candidatos a rectores (Artículos 25 y 26) LOPE

Aprovechando la oportunidad para hacer un llamado a los diferentes factores políticos a no posponer el debate político, sobre todo a raíz de últimos sucesos, entre ellos el de nuevas autoridades del CNE y asi facilitar el trabajo del Comité incluso bajo la posibilidad de que se culmine la labor en el TSJ, en medio de una nueva realidad producto de la coronavirosis.

En : Política