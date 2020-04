Aníbal Sánchez “la epidemia de la coronavirosis podría marcar el Manejo y Control de las Sociedades”

“La epidemia de la coronavirosis podría marcar el Manejo y Control de las Sociedades Futuras” será aún muy pronto para reconocerlo pero la utilización de herramientas tecnológicas en la vigilancia, reporte y seguimiento de los casos podrían haber marcado el mediano éxito de algunas políticas públicas para el abordaje de esta pandemia.

El uso o despliegue de herramientas de seguridad o vigilancia masiva entre países habría sido rechazado, al momento de luchar contra los delitos de Terrorismo o de Legitimación de Capitales. Pero ahora se reconoce la existencia de ‘riesgos universales’ que sin el abordaje integral podrían poner en peligro a la humanidad, ante un enemigo potente, invisible que viaja dentro de cuerpos, para el cual no existe un mecanismo de prevención por medio de inmunización o testing individual, que permita ‘certificación’ segura.

Esto significa un cambio en los paradigmas de Vigilancia y Seguridad explica el Analista y Consultor Político Aníbal Sánchez Ismayel, no solo interesa lo que se ve del individuo sino lo que lleva en el interior “cuando un escaneo térmico o la oximetria podría decirnos más que un dato dactilar de huellas” hasta ahora los gobiernos indagaban sobre tus acciones o relaciones en el mundo; ahora habría que revisar más la historia médica.

En la lucha en contra de la epidemia producto de la contaminación por un virus; la educación científica y sistemas de salud sólidos, son esenciales. “Sin entrar en la crítica sobre los tipos de Gobiernos” que tienen que vigilar constantemente a su población, algunos en el afán de proteger otros más en el animo de controlar.-

¿Cómo veo las sociedades después del coronavirosis?

La pandemia por el Covid-19 marcará un momento e hito histórico donde muchos esquemas y reglas se quiebran; los gobiernos y organizaciones buscarán nuevas relaciones, de ahí partirán experimentos científicos y sociales. “en estos momento algunos aprovechan para evolucionar al momento que se adecuan, podemos verlo con la Educación en Línea” criticada en algunos países por la dificultad o accesibilidad a la WEB pero quienes optaron por esto aún después de superada la crisis difícilmente regresen al esquema pasado.

Algunas sociedades han dado una lucha grande por la defensa de la libertad y privacidad, pero la coronavirusis podría ser ese punto de inflexión. Cuando se pone a escoger a la población a elegir entre mayor seguridad o privacidad “lo más probable es que salga favorecida la salud” en la actualidad en Venezuela donde se han dado estos debates tienen que ver más con el respeto a las medidas de contención social y la libertad de tránsito; o la discusión sobre las normas sociales de uso del tapabocas.

¿Será la solución la vigilancia totalitaria de las sociedades?

Los que tenemos esa ambigüedad de pensamiento capaz de visualizar la problemática desde el punto de vista Científico y Político o desde el punto Tecnico y Operativo quisiéramos pensar que la opción futura debería ser más por medio de la concientización o educación y el empoderamiento o participación ciudadana.

“Ustedes se imaginan en un futuro los Gobiernos totalitarios exigiendo que cada ciudadano tenga un bio chip que lo vigile o controle” No sólo al momento de pasar puntos de control sino al estar bajo la presencia de cualquier transmisión de mensajes.

Los que hemos tenido la oportunidad de visualizar la operación realizada para la pesquisa de casos de COVID-19 a partir del Sistema Patria en Venezuela o lista de Viajeros, sabemos que el Gobierno ha podido haber aumentado esa Big Data al tiempo que hace su auditoría en tierra con una puerta a puerta. Las medidas tomadas durante las emergencias tienen el hábito de sobrevivir ante la posibilidad de que se repita. Por eso no pongo en duda se mantengan o implementen sistemas de vigilancia y control, explicó Anibal Sanchez.-

Muchos en Venezuela quieren hacer que unos 30 millones de personas se laven las manos con jabón frecuentemente pero más allá que no se garantiza el acceso al Agua o Jabón otros creen que el problema es el Vigilante o la Cámara, me recuerda el protocolo que existía en una cadena de comida rápida que al sonar una alarma periódica el personal abandonaba su estación de trabajo y se dirigían a la de lavado de manos.

Tanto los políticos de corte autoritario y populistas han debilitado la confianza sobre la ciencia y otras autoridades; lo que originó tener una población incrédula. Por ende la solución es reconstruir la confianza en la ciencia y sus medios.

¿ Que gobiernos han salido mejor parado ante la pandemia? se esperaba que los países con sistemas de salud más robustos, salieran mejor parado, pero no ha sido así, la explicación es el manejo comercial o la lógica del capital que priva en esos países; pero esto nos llevaría a una discusión de política ideológica, que no viene al caso en este artículo.

Por eso las variables como el tiempo en que se presentan los casos puede haber influenciado, pero es que incluso los países de occidente tuvieron el tiempo para preparase y no paso. Por eso el contar con la cooperación internacional es clave; así como se critica la falta de información al inicio de la epidemia, se esperaba la reunión de emergencia de líderes mundiales para elaborar un plan de acción común, así como en nuestro caso se esperaba la instalación de un Grupo de Trabajo (Task Force) en conjunto que fuera capaz de dirigir los programas sociales en medio de una tregua política.

El pensamiento colectivo y de solidaridad, puede ser clave.

Muchos pueden tener el mejor protocolo de prevención, o hábitos de higiene pero entran como población de riesgo al tener un vecino o familiar que no cumple con las medidas. De ahí que en bajo la misma idea de mantener la Vigilancia sobre las sociedades, está el auto control “las aplicaciones digitales desarrolladas a partir de la geo ubicación te pueden decir cuando sales o entras en una área de contención pero te alerta de la proximidad con alguien de riesgo”

La información de investigaciones debe compartirse en forma abierta y rápidamente. Así como la coordinación de la producción y distribución de equipos médicos; los países menos afectados pero con menos recursos podrían apoyar con la mano de obra de personal de salud; la solidaridad no es solo a nivel de donaciones “pues reconozco que mucho del trabajo hecho es a nivel de un voluntariado, que no precisamente maneja los recursos”.

“Es cierto que para hacer frente a esta crisis necesitamos que toda la población coopere, por lo que debemos abandonar la política de división y adoptar la de la solidaridad” por eso creo que se debe entender que ayudando a otro te ayudas…

Una vez la epidemia se extienda a países con menos recursos podría llevar a un colapso económico completo, al menos que se tenga un plan global, algunos piensan que en algunos países hay que empezar a regularizar los viajes. “Si el pais de origen certifica la salida de un viajero sin importar su nacionalidad el país de destino debería sentirse seguro”.

La crisis por la coronavirusis debería dejar una enseñanza como es el no ignorar lo qué pasa en otras regiones, hoy es un problema de salud pero el día de mañana puede ser a nivel de ambiente o climático. A nivel interno se perciben cambios también ya algunos países ultraconservadores reconocen la necesidad de darle auxilios o subsidios a las familias vulnerables.-

De toda crisis se debe obtener una enseñanza y también desarrollar nuevas tecnologías que permitan adecuarse a esta realidad. A partir de esto estoy seguro que se estudiará mucho sobre la aplicación que se le podría dar a la Inteligencia Artificial pero me gustaría soñar con enfermeros robot o las intervenciones quirúrgicas a distancia como es el caso de la tecnología DaVincci II, sin que esto signifique una lucha de los defensores del Trabajo Humano ante el uso de Robot, si en esta era vivimos la película Pandemia no quiero vivir la de Termineitor…

