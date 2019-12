Aníbal Sánchez: “La Mitad de los Independientes no creen ni en Guaido ni Maduro”

Aníbal Sánchez: “42% es Opositor, 49% piensa en Protestar, Mitad de los Independientes no creen ni en Guaido ni Maduro” Que dicen sobre sanciones:

42% de los ciudadanos se define como opositores Según el estudio de More Consulting. Este grupo se compone de un 37,4% que sostiene apoyar y seguir al presidente de la Asamblea Nacional Guaido, y un 5,3% que asegura no respaldarlo.

Mientras que el sector que se auto define chavista es de un 24,9% de este grupo 19,6% sostiene estar con Maduro y un 5,3% no se considera maduristas.

La misma firma de consultores y estrategas políticos More Consulting calcula que la cifra de ciudadanos independientes estaría sobre el 32,4% del total de los ciudadanos. Cifra cercana al 30% que estimaba el Analista Político y Consultor Electoral Aníbal Sánchez Ismayel, antes de interpretar este estudio sobre 820 entrevistas telefónicas cerradas el 19 de noviembre, con un error muestral de +/-3,42% y 95% de nivel de confianza.-

Algunos a ver estos números de posicionamiento político, podrían pensar que el Madurismo gana unos puntos luego de haber tocado su mínimo histórico cerca de 14% en el mes de Octubre y la aceptación del liderazgo de Guaido retrocede otros 3 puntos porcentuales. “Pero este es un estudio que mide más la percepción sobre otros aspectos de la crisis venezolana”.

Mitad de los independientes (47%) no confían ni en Guaido ni en Maduro. Al consultar a los ciudadanos sobre en quién confían para resolver la crisis del país un 50,6% se inclinó por señalar a Guaido, mientras que un 29% prefería a Maduro.

Ante la interrogante de quien estaría calificado para resolver la actual crisis Venezolana el 47% de los independientes no creen que Maduro o Guaidó sean las mejores opciones para resolver los actuales problemas del país. La mitad de los entrevistados reparten confianza, entre los que confían en Guaido esta el 31,7% de los ciudadanos y un 20,7% en Maduro.

La mitad de los ciudadanos (49%) piensa que se debe acudir a los llamados a protestar. El estudio de More Consulting concluye que un 49% de los ciudadanos están de acuerdo en que se produzca y se participe en nuevas convocatorias, entre éstos estaría el 86% de los autos definidos opositores. “Esta disposición a participar disminuye entre ese 32,4% que se considera independiente” De estos apenas un 33% dice estar dispuesto a seguir protestando o acatar convocatorias de Guaidó.

La fecha de aplicación del estudio es posterior a la última movilización llamada para el 16 de Noviembre y respaldada por el 64% de la oposición. En sus resultados se observa cómo la ciudadanía estaría dispuesta a activarse más por aspectos sociales que políticos; “31,3% de los ciudadanos dicen estar dispuestos a protestar contra el alto costo y la inflación, un 17% sostiene que se sumaria a protestas si se reclame por la falta de alimentos”. Entre los motivos políticos el protestar por tener un nuevo CNE o lograr elecciones presidenciales tiene la aceptación de un 19% de los ciudadanos”.-

Un poco más de la mitad (56%) piensan que la permanecía de Maduro provoca más daño que las sanciones. Aunque para Sanchez es importante indagar el efecto de las sanciones generales sobre la problemática de escasez y alto costo, el estudio de More Consulting le pide a los ciudadanos que seleccione entre: permanencia de Maduro en el poder o las sanciones internacionales, como principal factor para afectar la economía del país, y un 56% de los entrevistados señalaron que la continuidad de Maduro.

“Para un 36% de los ciudadanos las sanciones generales internacionales terminarán provocando efectos aún peores en la economía del país que la misma permanencia de Maduro”. Entre los que comparten esta opinión esta el 87% de los que se identifican con el chavismo, el 38% de los independientes y solo el 6% de los auto definidos opositores.

Si se plantea una disyuntiva similar sobre la prestación de servicios básicos: Un 59% responsabiliza al Gobierno de la crisis de los Servicios Públicos

Al consultar sobre la precarización de los Servicios Públicos como Agua, Energía Electrica y Gas, el 59% no duda en responsabilizar al gobierno de Maduro, y solo un 21,9% relaciona esta problemática al efecto de las sanciones internacionales, entre éstos estaría el 54% de los denominados chavistas y 23% de los independientes.-

En el sector de los que se auto definen chavistas (24,9%) solo un 10% señala a Maduro como principal responsable de la crisis de los servicios públicos, mientras que un 25% señala que sería Guaidó, cerca de los un diez señala a otro sector.-

