Aníbal Sánchez: “Las encuestas están a favor de la Oposición”

Aníbal Sánchez “chavismo entre 22 y 14%; madurismo con 83% de rechazo; y 9% de chavismo que no acompaña, da Oportunidad a la Oposición”

El Madurismo se aferran al poder y le huye a las consultas electorales, a esta altura la mayoría de los venezolanos ( 52,9%) dejaron de identificarse con la “revolución bolivariana” y también con los principales “partidos opositores”.

Luego de analizado estos números de Datanalisis y Consultores 21 ante un escenario electoral, en opinión del Analista Político y Consultor Electoral Aníbal Sánchez Ismayel, la tarea no debe ser determinar cuanto es el sector de la oposición orgánica ( ubicada 31,8% y 35,5%) que rechaza, la postura del sector ‘gradual que al igual que la radical, tiene 5% de adeptos según el estudio de Consultores’ este sector no debe ser confundido o tildado de disidencia, pues, no pueden abandonar o defraudar una táctica los que no fueron nunca parte.

Según el más reciente estudio de opinión de Datanalisis; el chavismo se encuentra en su mínimo histórico, apenas 13,8% de los venezolanos se autodefinen como chavistas, de estos 11,4% se identifica con el PSUV; otro 31,8% de los venezolanos se define como opositores; pero no les han dicho que solo 9,6% de estos se sienten identificados con los partidos tradicionales opositores.

Sánchez es de la opinión que a esta altura en medio de la conflictividad social y política, no deberíamos estar pensando en quien es más pequeño, o quienes comparten una ruta para superar la crisis; “Deberíamos pensar en consolidar una mayoría nacionalista y democrática” el mismo estudio indica que el 93,4% de los venezolanos considera que la situación económica es crítica, apenas un 6,5% cree que es buena, para Consultores 21 los principales problemas percibidos por (46%) de la población son de carácter económico.-

Explico que el centro del estudio de Consultores fue el determinar el estado anímico del venezolano en medio de la conflictividad social y política 40% de encontraría en el estadio de Angustiado, 35% Enojado, y 29% como Desilucionados.-

Datanálisis reveló también que el 75,8% de las familias venezolanas indican que su situación económica ha empeorado, con respecto a la proyección a futuro, señala que el 62% de los hogares creen que la tendencia es a empeorar.

El 64,8% de los venezolanos cree que entre los problemas más urgentes está el desabastecimiento de alimentos y medicinas; y los bajos salarios. Solo un 16,3% cree que el ámbito crítico «es el escenario político» de ahí que en octubre sólo el 29% de la población estaría dispuesta a salir a protestar, según Datanalisis; pero para Consultores 21 hay un 45% que expresa tener la razón para hacerlo y no lo ha hecho–

Las sanciones en general tienen un nivel de rechazo del 63% de la población, como lo ha dicho el presidente de la encuestadora Datanalisis, la población no hace la diferenciación con las medidas de restricción personalizadas, 33,5% valora como positiva la gestión de Trump en pro del pueblo venezolano. Pero en estudio de Consultores 21 solo un 12% de la población percibe las sanciones impuestas por EEUU y otros países como la principal causa de la crisis.- lo que es contradictorio con el otro resultado.-

Estaremos en el piso de aceptación del chavismo el número de adeptos con el PSUV y de auto definición se encuentran entre el 11 y 13% número que contrasta con la aceptación de marzo del 2013, cuando hasta un 44% de los venezolanos que se definían como chavistas, en Noviembre de ese año llegó a 38,7% y en el 2015 baja a 17%.

A nivel de identificación partidista el PSUV obtiene menor valoración que el bloque de partidos opositores entre marzo del año 2017 y marzo del 2018; esto se repite en los primeros seis meses del año 2019. En octubre de 2018 un 22% de los ciudadanos reconocía ser chavistas, un año después solo 13,8% se autodefinía como chavistas.

La caída del chavismo en los últimos cuatro meses del año en curso coincide con un descenso de quienes aseguran ser opositores “quienes se consideraban como opositores en Febrero era de 41,8% en Octubre es de 31,8%” y quienes se definen como independientes incrementó de 41%, en febrero a 52,9%.

Para octubre de este año un 93% de los venezolanos coincide en que la situación del país es negativa, el 83,7% califica como negativa la gestión de Maduro; 27,6% la cree mala y 49,3% sostiene que es muy mala; entre los que se definen para Octubre como chavista (13,8%) está un 45% de los habitantes mayores de los 54 años y solo el 17,1% de los ubicados en el estrato social I, un 11,1% del estrato II y apenas el 6,9% del estrato III, lo que podría obligar a revisar esa creencia de donde son más fuertes.-

Destaca el estudio de Datanalisis que dentro de los que califican como de regular a muy mala la gestión de Maduro en pro del bienestar del pueblo podría estar el 98% de los auto identificados como opositores un 90% de los llamados independientes y 21% del llamado chavista. Para finalizar deben sobre pesar que para 54% de los venezolanos Maduro es la principal causa de la crisis.

Ante un escenario donde a la fecha de Octubre no se ha producido, la salida de Maduro, solo el 37% de los definidos chavistas se identifican con “hay que adáptese para sobrevivir” en el mundo Opositor lo piensa el 20% y 22% de los independientes.-

Culmina el estudio de Consultores 21 con una evaluación sobre la aceptación de un Diálogo entre Gobierno y Oposición el cual estaría aprobado por un 55%, entre ellos un 69% de los definidos chavistas, un 48% de los Opositores y 46% de los Independientes. Y si el escenario es de Negociación para nombrar un nuevo CNE, convocar elecciones en mejores condiciones la cifra asciende a un 64%.

Al finalizar Sánchez, dejó unos números de que incluso la intención de participar en unas elecciones parlamentarias que registraba un 35% de intención, con solo anuncio de nuevo CNE sube a 56% y si el evento es en conjunto con Presidenciales hasta un 79%.-

Aníbal Sánchez: “Las encuestas están a favor de la Oposición” was last modified: by

En : Opinión