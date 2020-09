Aníbal Sánchez “No sirve una política Nacionalista y de Despolarización, que nos aleje de las Ventajas”

Para el 4 de Noviembre podría existir una nueva política exterior desde los Estados Unidos e influenciar en la política interna opositora en Venezuela, la cual venía utilizando el respaldo de la potencia occidental en muchos de sus planes, los cuales no son compartidos por un sector importante en el pais.

En esta semana se han llevado a cabo las convenciones de los Demócratas y Republicanos dejando como resultado, un bloque opositor fortalecido encabezado por Biden que le disputará la presidencia al controversial Trump, en un proceso que se realizará en medio de la crisis del coronavirus, epidemia que ha dejado números rojos en Norteamérica.

Es tradicional que la agenda internacional sea parte del debate interno en los EEUU, de ahí que el candidato a la reelección invirtiera minutos en su discurso de campaña, hablando de China, de Irán, del ISIS, de Israel y hasta de la OTAN. Pero a diferencia de otras intervenciones públicas como en caso de la Florida no hablo sobre Venezuela, aún cuando muchos analistas coinciden en la importancia del voto latino para definir en estados claves.

Están quedando atrás los días de todas las cartas están sobre la mesa, en caso dela crisis Venezolana, lo que en su tiempo formó parte de los mecanismos de presión, apuntaló el actuar de algunos dirigentes nacionales, que aún a la fecha apuestan por intervenciones. A ellos así como a esos sectores más conservadores nacionalistas el presidente Trump, les repite “se acabaron las aventuras militares internacionales de los EEUU no sacrificaremos en vano vidas de estadounidenses”.

Tanto Biden como Trump en los mensajes de campaña descartan la opción de las armas en el caso de Venezuela. “Por lo que no se ve ningún sentido en que algunos dirigentes fomenten esta opción, pues al final solo aumentan la frustración y desesperanza”.

Ahora que Trump no mencione a Venezuela en el discurso de aceptación de candidatura republicana, debería ser objeto de revisión por los que centran su actuación en base a su apoyo. Podríamos estar en el preámbulo de un cambio de política exterior, aunque estén planeando mantener las sanciones por lo que queda de año “herramienta que aunque obedece al ejercicio de autonomía puede ser usado para obligar otra ronda de negociaciones”

Al igual que han dicho las naciones europeas que vienen actuando en Grupo de Contacto Internacional, para los Demócratas la crisis venezolana debe ser resuelta por los venezolanos, con apoyo de la comunidad internacional.

Por lo que a la dirigencia opositora venezolana, no le queda otra opción que la lucha Política, no se puede seguir postergando y delegando el diseño de una estrategia a otros, que desconocen nuestras capacidades y realidades. Construir a partir de la Unidad no es lo mismo que unidad en función de lo que se quiere construir.

Hay que establecer alianzas políticas, que no son necesariamente acuerdos electorales, no se pueden dejar llevar por posturas que alejen al mundo opositor del único tablero donde pudiera llevar una ventaja, para acompañar palabras y sueños encantadores, que no tienen ningún tipo de sostenibilidad.

La política venezolana habría dejado de ser responsable para pasar a ser de graderías, cayendo el liderazgo a la posición de decir lo que se querían escuchar, demostrando falta de conducción. Ahora, hace falta una política racional, dirigida a lo que realmente espera, quiere o afecta a la población

“como es el caso de la atención de la crisis socio-económica”.

Se debe dejar de lado el temor a despolarizar, pues en éste escenario no está la fortaleza del sector opositor, esto solo ha permitido la subsistencia de bloques radicales; y el fortalecimiento de proyectos personalistas.-

