Aníbal Sánchez: “No Vamos Bien pero Si podríamos estarlo”

Oposición cae unos 10 puntos porcentuales en los últimos seis meses para ubicarse sobre el 30% y el denominado chavismo estancado en 19% “éstos electores que pierde la oposición engruesan el sector de los no identificados que llega al 48%” explica el analista y consultor electoral Aníbal Sánchez Ismayel al revisar los datos de diciembre presentados por DatinCorp.-

La firma Datincorp realizó un estudio que finalizó el 22 de Diciembre para determinar la percepción de los venezolanos en cuanto a los temas económicos, políticos y sociales que afectan al país, entrevistaron 1200 personas directamente en sus hogares ubicados en seis zonas del país, en la muestra 82% serían electores de los grupos CDE y 74% mayores de los 31 años de edad, con margen de error de +/- 2,8 y 95% de confianza:

Empate Polo Patriótico vs G4:

Entre las conclusiones a las repuestas espontáneas, surge que el 85,52% de los que se dicen ser chavistas (18,62%) se sienten representados en el partido PSUV; pero del 30,16% que se auto define opositor un 37,43% no se siente representado en ninguno de los partidos opositores, el 24% se identifica con AD, 16% con Primero Justicia y 12% con Voluntad Popular.-

Aclaró Sanchez que esto de bloque vs bloque partidista quedaría muy parejo “Solo el PSUV por el Polo Patriótico suma 18,62% y el G4 con 19% considerando que AD tendría casi 8% Primero Justicia unos 6 mas 4 de Voluntad y 1 de Nuevo Tiempo” Es decir hay un 10% del mundo opositor que no se encuentra alineado con el G4, los verdaderos independientes que responden por ninguno, serían más de la mitad el 54% de los entrevistados.-

Que usar Dólar Bolivar o Petro:

Una de las variables estudiadas tuvo que ver con el uso del dólar como moneda en Venezuela, el 72% manifestó utilizar el Bolivar, demuestran que un 23% tienen acceso a la divisa americana, y el petro solo a la fecha lo había utilizado el 0,34% de los consultados.-

Aunque solo 2 de cada 10 venezolanos tienen acceso a dólares, el 56% aprueba la idea de oficializar el dólar entre la economía venezolana. “De los que se dicen opositores un 30% reconoce utilizar el dólar a la hora de hacer sus compras y el 12% del denominado chavista también”

De la Bodega al Bodegón:

Una de las variables estudiadas consistió en saber dónde las personas están comprando sus alimentos de forma frecuente. Un 24% de los encuestados respondió que en supermercados, 19% en mercados libres, 13% en las bodegas populares, 7% a nivel de buhoneros y solo un 5% acude a los bodegones “entre ellos estaría el 1,81% de los que se auto definen chavistas y 8,94% de los que se dicen opositores” La frecuencia dominante con 26% es que los consumidores visitan varios de éstos establecimientos para completar sus compras.

La realidad es que aunque hay un repunte en el abastecimiento de productos, un solo sitio no es suficiente para comprar todos los insumos que se necesitan en el hogar. Un estudio en esta área debería incluir la variable “se consigue pero en que precio” pues la capacidad de adquisición del trabajador venezolano estaría muy por debajo de los estándares.-

Atención a la Crisis debe ser la prioridad:

Para el 52% de la población la atención de la crisis económica, vista está cómo inflación, alto costo y no solo la escasez debe ser atendida de forma prioritaria, seguido por la atención de los Servicios Públicos que es solicitada por el 13% de los entrevistados.-

Porque esto un 80% percibe mala la situación económica del país de éstos un 57% considera que la crisis económica está empeorando cada día, mientras que un 23% declara que está igual. Solo un 15% considera que está mejorando, entonces no Vamos Bien al contrario todo parece indicar que Vamos Mal!

En Negativo el Desempeño de Maduro:

Un 88% de la población no está satisfecha con la gestión de Maduro durante el 2019 entre éstos un 60% de los que se identifican como chavistas, respondieron nada o poco satisfechos, al preguntar sobre su gestión.

Eso se complementa con la interrogante sobre unas hipotéticas elecciones entre Maduro y Guaido, este obtendría un 21% de los votos entre ellos el 84% de los Auto definidos chavistas, mientras el 40% de los encuestados apoyaría al presidente de la Asamblea Nacional entre éstos el 79% del mundo opositor.-

Otra variable investigada fue la migración. Ante la pregunta ¿si tuviese la oportunidad de irse al exterior? Un 55% respondió de forma negativa, no se iría, mientras que un 40% si lo haría. Al profundizar en quiénes no emigrarían se observa que está el 79% de los chavistas y 44% de los opositores; está problemática divide a la oposición y deja en el territorio nacional a la base chavista.

El 60% de los hogares visitados encuestados manifestaron tener algún familiar en el exterior, de éstos el 35% tienen al menos dos familiares en el exterior.

Se perdió la confianza el liderazgo político y esto podría conducir a un estado de desesperanza y desmovilización política. “un 88% de los entrevistados no confían en el liderazgo” el 39% tiene poca confianza y 49% ninguna. En estas circunstancias se deben encontrar las soluciones a la Crisis.-



Mayoría apuesta a una solución mediada:

Un 57% piensa por la experiencia vivida que la forma de superar la crisis del país es por medio de un acuerdo y negociación. “aunque el 53% de los opositores piensen que es inevitable una confrontación” El 76% de los chavistas, 37% de los opositores y 61% de los independientes prefieren un escenario de acuerdos.-

Entre los puntos a Acordar:

El 80% piensa que el nombramiento de un nuevo CNE debe ser el resultado de un entendimiento entre el Gobierno y la Asamblea Nacional, entre éstos se encuentra el 79% de los chavistas y el 75% de los que se dicen opositores.-

Un porcentaje similar (80%) estaría dispuesto en participar en unas elecciones parlamentarias si se logra tener un CNE más equilibrado, entre éstos se encuentra el 72% de los que se auto definen opositores; y a la hora de elegir algún candidato un 17% escogería algún candidato oficialista y el 39% un opositor.

El 81% estaría de acuerdo con la aprobación de créditos internacionales que permitan la atención de los problemas en los servicios públicos.-

Un 69% de los venezolanos estarían de acuerdo en la implementación de algún programa que permita el intercambio de petróleo por comidas o alimentos.

Éstos números de Datincorp ratifican las observaciones anteriores de cómo la Oposición que sigue el liderazgo tradicional es solo la mitad de la misma, y que la valoración e intención de la oposición podría duplicar dadas las condiciones al liderazgo oficialista.-

Opinión