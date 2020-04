Anibal Sanchez: para Abrams enviado de los EEUU «Es Realista pensar en una Negociación»

Para el enviado especial de Estados Unidos para Venezuela, Abrams, «la propuesta de una negociación con el gobierno en disputa, para salir de la crisis en el país es realista” explica el Analista Político y Consultor Electoral Anibal Sanchez Ismayel.

Es cierto que: «Todas las dictaduras en Latinoamérica con rara excepcion no han terminado con una negociación”, el representante del gobierno de Trump desarrolla su tesis al tiempo que defiende el plan propuesto por el Departamento de Estado la semana pasada para lograr una transición en Venezuela, a partir de un Consejo que incluye al partido oficialista y la oposición representada en el Parlamneto; bajo audiencia de las FAN.

La propuesta presentada por Pompeo busca la creación de un Consejo de Estado, elegido por la Asamblea Nacional con la participación de partidos oficialista y opositores, con un mínimo de representantes; está instancia asume las funciones del ejecutivo en plena pandemia y crisis; hasta que se convoquen elecciones Presidenciales y Parlamentarias, en las que podría participar Maduro y Guaido, agregó Sanchez.

“nos pareció que la propuesta ha podido ser más amplia y manejada en tiempos distintos» para otros analistas no les parece que sean extranjeros quienes presenten o decidan quienes participan. Los EEUU dejaron en el aire la posibilidad de exonerar de sanciones a los que ocupan algunos cargos, si se acoge la propuesta.

– Insisten en buscar el quiebre y retiro de las estructuras de sosten:

“Maduro es la figura más tóxica (…) si se presenta a una elección, va a ser derrotado” según dice el diplomático norteamericano en entrevista para el Centro de Estudios según “el principal obstáculo es Maduro”, pero ante eventuales elecciones después de la transición podría postularse a los comicios.

La esperanza esta en que habrán discusiones en varias partes o sectores de la sociedad. Compartimos que «Todos los regímenes militares terminan con una negociación, con la excepción de Panamá» Ahora, uno no puede elegir con quién negocia; se negocia con los que están allí.

El representante de Trump descartó una eventual invasión militar y dijo que Washington “trata de hacer una propuesta realista dada la situación”.

A la pregunta ¿como esto llega a un final? Nuestra visión es que esto termina como terminó en casi toda Latinoamérica, negociada, respondió.

Aunque agrego que la intervención militar es una opción “si el presidente quiere usarla” importante es que «Hay personas dentro y alrededor del régimen que están comunicándose con el gobierno de EEUU”, Entoces existen personas dentro del régimen que reconocen lo que no reconocían antes, que la situación es muy difícil, que deben buscar una salida y deben buscar una negociación”

El gobierno de Maduro en disputa, rechazó la propuesta de EEUU tildándola de “intervencionista” Para Abrams, ese escenario era de esperarse y enfatizó que el mensaje estaba dirigido, sobre todo, a las personas alrededor del líder chavista.

“Uno no elige con quién negocia, termina negociando con las personas que están ahí; seamos realistas” y muchos de ellos están sancionados o tienen cargos criminales.

