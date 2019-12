Aníbal Sánchez: Que No lo tomen por Inocente, “Hay que preservar el Parlamento y la Política sería”

La propuesta de un parlamento virtual se venía preparando desde inicio del año, pero fue cuando se cuestionó la posibilidad de que Guaido repitiera en la presidencia de la Asamblea Nacional (AN) el momento en que se presentó la modificación del artículo 13 numeral 4, relativo a la asistencia y permanencia de manera presencial en las sesiones de los Diputados como contempla el Reglamento Interior y de Debates de la AN.-

Para algunos era la forma de defenderse ante la arremetida judicial que sumaba unos 40 Diputados obligados a estar resguardados, en el exilio o presos. “Lo que políticamente es un complemento a la denominada operación alacrán rojo, que según la Oposición busca torcer la voluntad de los diputados”.

Al artículo 46 relativo a la presencia y votación de los diputados en las comisiones; y el artículo 56 relativo a la difusión de las sesiones a través de los medios de comunicación tradicionales y virtuales. Se le propuso un cambio con la intensión de incluir que en aquellos casos cuando el diputado se ausente por motivos de persecución política u otros de fuerza; este deber podrá ser cumplido por mecanismos no presenciales que empleen Tecnologías de la Información y Comunicación. “Esto fue inmediatamente rechazado por el Tribunal Supremo”.-

Pero ¿Que otros mecanismos se pudieran emplear para garantizar el funcionamiento de la Asamblea Nacional?

Partiendo de su importancia en el año que corresponde su renovación y estando bajo asecho contante, como parte de una táctica política que inició desde el Tribunal Supremo de Justicia con la declaratoria de desacato al haber incorporado los Diputados electos por el Estado Amazonas sobre los que pesa una medidas no resueltas en la Sala Electoral. Se debe considerar que es la única instancia bajo control institucional de la oposición y que cuenta con su legitimidad de origen más el reconocimiento internacional. “Por lo que políticamente debería ser el centro de gravitación para toda estrategia unitaria de las distintas fuerzas opositoras” esto más allá de que éste Guaido al frente no se ha podido concretar y limitaría su capacidad de convocatoria y organización en función de la consolidación de una verdadera mayoría democrática.

“No todo está perdido, aún bajo la persecución y hostigamiento es posible que desde este foro se den los debates que puedan llevar a mejoras, por ejemplo el de las condiciones de competitividad en un proceso electoral, sobre todo en el momento de que se debe convocar un proceso para la renovación de los Diputados, como pauta la constitución”.-

Su papel No es solo el de la agitación o conducción de las protestas, frente a un gobierno que tiene tendencias autoritarias y existe una constante violación de derechos fundamentales y humanos. “Si es verdad que Guaido lleva un recorrido, trabajo adelantado de posicionamiento, facilitado por un liderazgo fresco, denota el agotamiento o desgaste producto de las amenazas y ataques”. No podemos dejarnos llevar con el simplismo de que él goza con el respaldo internacional, pues la mayoría de éstos son a la institución del parlamento.-

El apoyo o acompañamiento a los Diputados debe ser recíproco, “medios, partidos y ciudadanía en general deben estar atentos al comportamiento de los parlamentarios, en respeto de su línea de acción” en estos escenarios políticos donde una fuerza ostenta el poder bajo un esquema autoritaria, toda lucha política lucirá asimétrica, por lo que requerirá mayor estrategia política.-

Para este último año de gestión de los Diputados electores ante la Asamblea Nacional desde Diciembre del 2015, sus objetivos deben ser más claros y viables. Entre ellos, Sanchez como especialista electoral aconseja “el logro de condiciones y establecimiento de garantís electorales que permitan comicios bajo un sistema más competitivo” ya sea para las Elecciones Parlamentarias o cualquier otro evento sobrevenido o siguiente.-

Aún sin haber logrado en el 2019 los objetivos planteados por la directiva de la AN. Se debe hacer un balance y aprovechar lo avanzado, no es solo el pedir perdón, reimplantare o afirmar una ruta; pues dentro del arqueo y control de daños no se puede obviar que unos 40 diputados terminan en el exilio, perseguidos, en resguardo o presos. “El preservar el apoyo o respaldo nacional e internacional debe pasar por la rendición de cuenta y evaluación de los proyectos”.-

La nueva directiva de la AN tendrá la oportunidad de reconducir la construcción de una nueva vía para solventar la crisis política y social del país, pero esto lo obliga ha realizar un ejercicio de unidad, reconocimiento y entendimiento con todas más fuerzas sociales, incluso esas que no están representadas en el actual parlamento, de esto no lograrse será la tarea pendiente para el nuevo parlamento que surja el 2020.-

