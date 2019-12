Anibal Sanchez: ¿Que nos dice Datanalisis?

¿ Que nos dice Datanalisis? Anibal Sanchez “en la entrada de un año electoral el chavismo es arrastrado por Maduro” Una transición podría ser los menos traumático:

El último estudio de opinión de Datanalisis, publicado en Diciembre, reflejan que 9 de cada 10 venezolanos valoran negativamente la situación general del país, es la opinión del 99% de los que se dicen opositores, el 95% de considerados independientes y poco más de la mitad (55%) de los autos definidos chavistas, “para el 44% de éstos aún la situación general del país es buena”.-

La necesidad de un nuevo CNE parece ser que adicional a la percepción negativa del país es el que logra mayor coincidencias en el 51% de la población definida independiente “76% de los venezolanos comparten que se debe designar un nuevo CNE” explicó el Analista Político y Consultor Electoral Aníbal Sánchez Ismayel al revisar los datos de la encuestadora “entre los que piden un nuevo ente electoral esta el (88%) de los opositores, el (73%) de los independientes e incluso el (57%) de lo chavistas”.-

¿Porque es importante tener un nuevo ente electoral? Solo uno de cada diez venezolanos le da el visto bueno al actual CNE en este estudio el 42% de los encuestados considera muy mala la labor del Poder Electoral, 36% la calificó como mala y el 8% la describe como regular.

En su opinión “Maduro arrastra al Chavismo a sus peores números históricos, un 84% de los venezolanos piensan que su labor pro bienestar del pueblo, es negativa”. En la primera semana de Diciembre la Consultora Hercon publicaba su estudio de tendencias, donde el chavismo aparecía con (19%) la oposición (38%) y los independientes en 41,5%. Ahora, Datanalisis refleja que un 12% de la población se define chavistas, de éstos casi la mitad mayores de 54 años de edad, un 34% se dice de oposición y 51,8% se auto define independientes; entres éstos se encuentran casi el 60% de los venezolanos entre 18 y 29 años de edad.

El 84,4% de los entrevistados por Datanalisis hacen una valoración negativa sobre el desempeño de Maduro, 52% dicen que su gestión es “muy mala”, 22,5% que es “mala” y 10% la describe como “regular hacia mala”. Entre éstos estaría el 88,9% de los independientes y 96% de los que se auto definen opositores.

Agregó Sanchez en sus declaraciones que para ambos sectores el reparto de los ni-ni o independientes es fundamental a la hora de contiendas electorales. Otras encuestas demuestran que la militancia de los 4 partidos mayoritarios del Frente Amplio están cerca del 10% y la aceptación de los partidos identificado con los polos opositores en Diálogo o ala Radical son similares, el sector de independientes simpatizantes de la oposición los duplicaría para llegar cerca al 40%, como lo reflejan los números de Delphos de este mismo mes, que es la que mejor evalúa al chavismo con 23%.–

Al Datanalisis indagar: ¿Como se percibe la situación personal? un 69% la considera negativa, este sector respondió que estaría entre regular a mala; solo el 12% manifiestan estar en buena situación, entre éstos estaría el 60% de los definidos chavistas (12,3%)

¿Cuál son los principales problemas del país? Los problemas políticos con 5% no están en las primeras menciones; 7 de cada 10 entrevistados hacen referencias a temas económicos, como el alto costo, el desabastecimiento, y de inversión en servicios. Solo 1 de cada 10 hace referencia a los temas de seguridad o transporte; para el 46% el responsable de estos problemas es Maduro y otro 15,7% responsabiliza a su gestión de gobierno.

¿Quienes ven bien la gestión de Maduro en pro del bienestar del pueblo? Solo el 64% del considerado chavista (12,3%) describe su gestión entre regular a muy buena.

En víspera del inicio de un nuevo periodo legislativo, el 44% de los ciudadanos considera que el Diputado Guaidó debería permanecer como presidente de la Asamblea Nacional entre éstos está el 74% de los que se dicen opositores y el 33,8% de los independientes. “Pero el 88% de los que se dicen chavistas rechazan su continuidad”.

¿Que debería suceder por el bienestar de todos? Un 80% piensa que Maduro debería abandonar el poder. Un 45,3% cree que deben realizarse unas elecciones presidenciales y un 37,3% piensa que se deberían convocar elecciones presidenciales y parlamentarias; mientras que un 9,5% cree que el próximo año solo se deben realizar parlamentarias.

“Aunque el tema de la negociación se ha diluido con el tiempo”, solo un 12,8% de la población rechaza la propuesta de una ‘doble renuncia la de Maduro y Guaido a sus presidencias’ esto a partir de la propuesta llevada por la oposición a Barbados la cual conduciría a una transición, de los que la rechazan 6% serían opositores y 48% chavistas. Estudio demuestra que el 85,5% de los opositores si lo avalaría al igual que 76,6% de los independientes y 39,8% del chavismo, quedando este último dividido.-

El papel de las instituciones en pro bienestar del pueblo es evaluado en este monitor de Datanalisis; La labor del ente electoral CNE es positiva solo para el 14% de los entrevistados, el de las Fuerzas Armadas es percibida positiva para el 12%, el de la Asamblea Constituyente por el 11,8% y el del Tribunal Supremo por el 10,9% de los venezolanos.

Anibal Sanchez: ¿Que nos dice Datanalisis? was last modified: by

En : Opinión