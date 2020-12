Anibal Sanchez, «Quien perdió el 6D, y cuales son sus resultados mediatos»

A partir de los resultados numéricos de este 6-D se puede adelantar《que se acrecentará la crisis de gobernabilidad, al tiempo que dan otro golpe a la institucionalidad del voto》 un amplio sector de la población venezolana, en edad de votar no expresó su voluntad, por distintas causas, aseveró el Consultor Anibal Sanchez.-

Es mezquino el creer que los que no acudieron a la cita para seleccionar el nuevo parlambeto, que constitucionalmente deberia instalarse el venidero 05 de Enero, es porque obedecieron un llamado de una dirigencia política o es que no se encuentran en el país.

Solo 30,50% de los electores inscritos en el Padron Electoral acudieron a la cita electoral, lo que equivaldría a unos 6 millones 250 mil electores. 《7 de 10 venezolanos aptos para votar no expresaron su voluntad》sobre la aprobación de una gestión o con la vía propuesta para superar la crisis, «esto obligaría un análisis» en opinión de Sanchez.

Es de esperar que el sector proponente de la Abstención trate de sacar un saldo politico; al tiempo que promueven «su Consulta Ciudadana». La conducta repetitiva de la antipolitica y el de no participación, solo ha permitido que un status quo se mantenga, manifestó.

Reconozco, No tuvimos la oportunidad y capacidad de convencer, sobre la oportunidad que brindaba el proceso electoral, de visibilizar la crisis, al tiempo que se contaba con una herramienta democrática que permitía Motivar Movilizar y Organizar como es el VOTO, más allá de ser un instrumento de selección.

Recuerden el VOTO es el único instrumento coercitivo y plebiscitario que se contempla en los sistema democráticos, con el se puede premiar y castigar

Debemos reconocer, el descontento generalizado del pueblo elector con una direngia que no ha sabido anteponer a sus intereses personales, la construcción de canales que permita; superar la crisis y resolucion en parte de los problemas cotidianos.

Esto obligaría a la reflexión de los sectores en gobierno y oposición que piensan aún en la ruta democrática y electoral 《Se deben dar síntomas de tener la buena fe》 de avanzar hacia la resolución de los conflictos que afecta la credibilidad de las instituciones, no solo la electoral (CNE) debe incluir a las contraloras y de justicia.

Este 06 de Diciembre, se pasó una oportunidad como otras, pero la vida continúa, el papel del nuevo y viejo liderazgo adquiere importancia 《mientras más oscuro y difícil luzcan las crisis sociales de más y mejor politica se requiere》en estas fechas no podemos seguir cargando al venezolano de falsas expectativas; pero tampoco debemos dejar de llevar esperanza.

