Aníbal Sánchez “Se afinan las alianzas y expectativas en función de las parlamentarias” 28 organizaciones políticas nacionales entre las 107 autorizadas podrían postular vía electrónica a los 277 cargos a elegir para la Asamblea Nacional en la categoría de Diputados Principales y el resto por ser de carácter Regional o de Representación Indígena “lo harían en sus sectores o zonas autorizadas” Se conoce que existen un bloque de partidos opositores que han realizado anteriormente alianza para postular en elecciones Municipales que estarían preparados para inscribir en alianza perfecta en las 24 entidades de acuerdo a la nueva modalidad del CNE donde los adherentes esperan aceptación de las primarias.- Explicó el Analista y Consultor Electoral Aníbal Sánchez Ismayel que de los doscientos setenta y siete (277) cargos a elegir estarían distribuidos: 96 en la modalidad de listas regionales; 130 Diputados se elegirán por la modalidad nominal en ochenta y siete (87) circunscripciones electorales; 48 Diputados, se elegirán por la modalidad de una lista nacional; más los 3 representantes indígenas Aclaró que en esta oportunidad las postulaciones lista y nominales tendrán una composición paritaria y alterna de 50% para cada genero y sólo en aquellos casos en que no sea posible cumplirlo por tener cargos en pares impares; se aplicará excepción de un mínimo de 40% por género. Todas las postulaciones que se presenten entre el 10 y el 19 de Agosto; deberán observar la paridad y alternabilidad de genero, de forma secuencial hasta completar la cantidad de postulaciones, principales y suplentes, en esto el sistema automatizado (SAP) tiene pocas variaciones aunque podría emitir un alerta en caso de cambios en las inscripciones primarias.- Cualquier modificación o sustitución tramitada entre el día de aceptación y el 10 de septiembre se reflejará en la Boleta, pero las que se realicen hasta 30 días antes (6 Noviembre) en caso de las nominales y 10 antes no se mostrarán en las Boletas. Agregó Sánchez, en el taller que no descarta participar y recordó a los coordinadores electorales que se debe hacer por el mismo genero la sustitución o modificación. En procesos anteriores las organizaciones políticas han completado las postulaciones primarias con los “comodines” figuras que son intercambiadas después de posteriores acuerdos, pero en esta oportunidad la alianza perfecta y la constitución de cocientes particulares prestan mayor interés, por la adjudicación de puestos a nivel de Lista Nacional. A la pregunta sobre las alianzas, no se atrevió adelantar postura, pero no desestima que organizaciones con visiones similares y que se auto reconozcan liderazgo o potencialidades en determinada región puedan llegar a un acuerdo para postular los mismos nombres, sin que esto signifique un reparto o sorteo.- La cosa no está fácil ni para las organizaciones nuevas, pequeñas o regionales, por aplicación del Artículo 9 de la Ley Orgánica de los Procesos Electorales, las postulaciones por modalidad lista deberán realizarse por el doble en virtud de los suplentes, solo en caso de la nacional se postulara hasta la mitad de los cargos a elegir (48). Se aclaró que no se está creando ninguna circunscripción nacional, está lista es por adjudicación complementaria a partir de los votos de cada organización política en los distintos estados, el elector sigue conservando él derecho a votar por tantos cargos nominales se elija en su circunscripción lo que varían desde 1 hasta 4 y adicionalmente escogerá una lista regional, pudiendo cliquear sobre la pestaña de Seleccionar Todas. Lo que facilita el voto, su cómputo y control, esto se promoverá al momento que las organizaciones políticas escojan su puesto en Boleta el día 7 de septiembre para las nacionales y 9 en caso de las regionales.-

Aníbal Sánchez: “Se afinan las alianzas y expectativas en función de las parlamentarias” was last modified: by

En : Política