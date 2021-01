Aníbal Sánchez: “Se debe hacer un Máximo Esfuerzo en el Mínimo Consenso sobre la Necesaria Negociación”

Algunos venezolanos son del pensamiento que el gobierno de Maduro no tiene ningún interés en negociar y que de hacerlo se burlaría de los acuerdos. Pero todos buscan como lograr una posición o silla en este escenario; lo que obligaría a acordarse internamente y de una estrategia para afrontarlo.-

Como Analista y Consultor el Diputado Sánchez aseveró que reconoce la experiencia de algunos actores del denominado G4 o Consejo Político de la Unidad, los cuales invierten en lobbies y mantienen una política comunicacional en este sentido.

“La lucha por defender un puesto es de representatividad para algunos para otros es solo la ambición de ser interlocutor” es evidente la división y fraccionamiento de la oposición en al menos cuatro bloques dos que gravitan alrededor de Guaido y los otros de la Mesa de Dialogo Nacional.

Adicionalmente a estos bloques están los satélites de los mismos los cuales se le suman, o consideran al momento de plantearse una política de amplitud. En el caso del oficialismo se ha reducido el tema de las fracciones con la instalación de la nueva Asamblea, que funciona como foro político del mismo Polo.-

Para el especialista cuando se habla de Negociación, es una ciencia con sus propias teorías donde la más sencilla es el maximo esfuerzo en los mínimos consensos. La misma teoría aplica para el instrumento en las actuales condiciones políticas a lo interno y del tamaño de la crisis a lo externo.

La dimensión de la crisis es descomunal, no es solo un tema del modelo económico, políticas incorrectas o el mal manejo y gerencia, al que se le sumó la pandemia. “Por lo tanto requiere el concurso de muchos, y entre ellos está el tema de la inversión privada o externa, aspectos estos afectados por las sanciones coercitivas de países soberanos”.

De ahí que no podamos obviar las sanciones, no como el desencadenante o causante sino cómo la herramienta que hace posible la necesidad de que un sector en gobierno busque la negociación como forma de sortear las mismas. “Por los que las implementan, condicionan o las aprovechan deben ser parte de la solución”.

Para avanzar en este escenario es necesaria y obligatorio un reconocimiento no solo de errores o adversarios, sino también de riesgos. “Las opción que se sientan en poder pudiera tener menor presión sobre los posibles logros” en el caso de la oposición está posición los ha llevado a perder tiempo y espacios, por su parte en los oficialistas les deja descontento e inestabilidad.-

“Lo que con una táctica errada ha querido ser aprovechado por los que no miden correctamente el desgaste político versus capacidades propias” e incluso existe otro sector es partidario que éste fenómeno pudiera desencadenar en un estallido.

Sin considerar que en un estado de implosión las posibilidades de una oposición son pocas, no existe la fuerza de coacción para incidir en los resultados, lo que aumenta las oportunidades para que otros sectores del mismo oficialismo llegue al gobierno.

Sin que esto signifique la excusa para justificar el asumir como bandera el buscar un apoyo de una fuerza extranjera. Al contrario la reflexión debe llevarnos a asumir la ruta Política Electoral donde ese descontento con la actual gestión y debilitamiento del piso político se aproveche y capitalice en una intención de voto por otra alternativa; en un escenario electoral o ruta que pudiera surgir de los acuerdos y negociación.-

En : Política