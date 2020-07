Anibal Sanchez: ¿Se podrán hacer elecciones este año sin mitigar el COVID19?

Cuando se atraviesa una pandemia por coronavirus que ha contagiado a casi 12 millones de personas a nivel mundial, ocasionando la muerte de unos 550 mil; las expectativas de que la situación en el país no mejore hasta la aparición de una vacuna que brinde inmunización, aumenta, las cifras de contagios se acercan a los 9 mil venezolanos, manteniéndose brotes activos en varias zonas.

¿Estaremos preparados para participar en un evento electoral? Como sucedió en fechas recientes en República Dominicana. Se pregunta el Analista Político y Consultor Electoral Anibal Sanchez Ismayel al recordar que es necesario superar otros escollos como la adquisición de maquinas, el bajarle tono a la conflictividad política, al tiempo que se siembra mayor confianza el sistema electoral «Adicional al respeto de los protocolos sanitarios, como manifestó la presidenta del CNE»

«A muchos les ha sorprendió que el presidente, ministros o diputados traigan el tema electoral a colación, en medio de una pandemia y una crisis social; dejando en el tapete que su atención es prioritaria» mientras otros sectores políticos se activan en función de una movilización social, que pueda producir un cambio por otra vía. Los reportes de casos de COVID19 crecen de forma diaria.

En esta realidad la coronavirosis pasa a ser una problematica nacional y plantea un reto para los entes electorales. Cuando aún se deconoce el sistema automatizado que se utilizaría una vez, perdida el 95% de la Infraestructura Electoral (Maquinas) producto de un incendio en los almacenes del CNE; donde no se tiene certeza sobre la selección y participación del personal que operaria los organismos subalternos. Surge la situación de hacerlas bajo un escenario de epidemia y con riesgos de contagios, se estima que en al menos 49 de las Actividades de las 78 tareas que se deben desarrollar antes del 6D existe el riesgo de contagios.-

Esto obliga incluir otras actividades y tiempos en el cronogramas electoral «La Desinfección y Descontaminacion de espacios y materiales es una tarea necesaria» A la fecha para algunos actores políticos lo único viable es la postergación, pero esta situación es insostenible en el tiempo en un futuro debemos adaptarnos y adecuarnos a la realidad de un escenario epidemico, como ha sucedido en otros países. De ahí que días antes como especialista en el tema vía sus redes @anibalsanchez se promoviera u a Guía de la OEA sobre realización de Elecciones en Pandemia.

Aumnetar la cobertura del Registro Electoral estaría en las propuestas de ahí que este 13 de Julio y hasta el 26 se lleve a cabo una Jornada de Actualización; el primer reto operativo y biológico al momento de impedir nuevos contagios al utilizar cualquiera de las 551 máquinas que se utilizarán, de ahí que se escucharán anuncios sobre entrega de material de protección, la realización de test a los operadores y se estaría a la espera de un protocolo de acción para los electores.

En otras naciones se han estudiado mecanismos de registro o votación a distancia con la utilización del I-Voting o el BlockChain «la votación adelantada y a distancia, aún con sus limitaciones es una alternativa en situaciones de aislamineto o distanciamiento social».

La credibilidad y seguridad ha sido la debilidad de estas propuestas, centrada en como lograr la verificación de identidad remota a partir de datos biométricos. «SI esto es subsanado pudiéramos estar dando un paso para garantizar el control de otras operaciones administrativas en un escenario de cofinamiento»

En el cronograma electoral publicado para el 6-Dic destaca la realización de al menos 15 auditorias técnicas, mecanismos que busca probar, perfeccionar y sembrar la confianza necesaria sobre el sistema. «Pero así como a la fecha no se conoce detalles técnicos de los equipos, tampoco se dan detalles del control sanitario».

En esta situación debemos ser realistas no se cuenta con la capacidades y recursos para el desarrollo de estas tecnología; y los cambios que se puedan lograr en los mecanismos de votación pudieran no significar un avance; sobre todo cuando queremos procesos más trasparentes o competitivos.

¿Que significa esto? Lo más probable es que los procesos se realicen de forma Directa y Presencial incluso con algunos pasos manuales. Por lo que nuestras sugerencias y aportes más allá de brindar confianza debe garantizar seguridad al elector.

Esto iniciar con la identificación de nodos o etapas donde se pudiera producir contagios.- «Unas de las primeras acciones que se pautó para el 23 de Julio tiene que ver con la selección del Servicio Electoral» esta operación puede ser electrónica y la notificación puede ser digital, dejando solo a exposición los representantes de partidos que asisten al sorteo y auditoría «los cuales deben ser protegidos con equipos de barrera».

De forma general las Acciones pueden ser agrupadas en grandes tareas, una vez realizada la auditoría tecnica del Registro Electoral la parte de consulta se puede manejar a distancia por vía electrónica pero en caso de Inclusion o Reparos se podría optimizar con lectores ópticos a distancia.

El mismo mecanismo se puede emplear al momento de hacer la validación de representates, funcionarios miembros o testigos; incluso al momento de hacer postulaciones de candidatos y de ser necesario la validación de militantes de partidos.

Entre las primeras operaciones de campo está el catastro de los centros de votación; los cuales en su mayoría son colegios los cuales a esta altura de la Pandemia están cerrados pero aperturaran a su momento. Y al momento de hacer la inspección no solo se debe revisar la infraestructura física hay que incluir la posibilidad de aplicar los mecanismos de prevención, espacios ventilados que permitan el distanciamiento, el lavado de las manos de los asistentes así como la desinfección constante del espacio.

La Desinfección de locales y del material electoral Existe en la actualidad mecanismos de descontaminación de espacios públicos que llevan a cabo brigadas de Defensa Civil o Alcaldias pero en un escenario futuro esto debe ser materia de todos; sobre todos en lugares donde hay tanta exposición o circulación. Los kits o cotillones electorales en un futuro deben incluir sustancias de desinfección (Cloro, Gel, Alcohol) asi como los medios de protección para el personal.

El uso del voto electrónico pudiera reducir los tiempos en el ambiente, facilitar el tema de desinfección e incluso reduce el contacto con las superficies, usted se imagina desinfectar una boleta o tarjeton, o el instrumento que utilice para marcar y firmar cuadernos.

La parte de entrenamiento de miembros y testigos puede ser de forma remota esto inicia desde la búsqueda y contacto hasta llegar a la fase de acreditación; en cuanto al material electrónico aquí tanto el CNE como los partidos, tienen buenas experiencias.

Son muchos los ejemos que pudieramos desarrollar, pero es necesario definir un protocolo de operación una vez definido el Sistema Electoral por lo que contar con un personal capacitado capaz de manejar el tema Técnico, Jurídico, Operacional y de Salud es importante para poder brindar la máxima seguridad integral al elector sin detrimento de las garantías de seguridad en la votación.