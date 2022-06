Aníbal Sánchez, sobre las Primarias de la Oposición Venezolana “Amplias, Abiertas y con Doble Vuelta”

CARACAS, VENEZUELA.-

Aníbal Sánchez, sobre las Primarias dentro de la Oposición “Amplias, Abiertas y con Doble Vuelta”

Para el diputado, analista y consultor en temas electorales, Aníbal Sánchez Ismayel, más allá de cuando son o la pertinencia de unas primarias para la selección del candidato de una facción de la Oposición, se debe dejar claro que Venezuela necesita principalmente es Gobernabilidad ¿Serán las Primarias el Camino?

De asumir esta ruta, para selección del abanderado de la Oposición y que esto signifique aumentar sus posibilidades o nivel de competitividad en las venideras elecciones presidenciales, amerita fundamento, conocimiento y experticia en el mundo Político – Electoral

Sánchez en declaraciones a medios televisivos, realizó unas sugerencias y recomendaciones; las primarias son al igual que todo proceso electoral, una tarea compleja, los actores políticos les ponen adjetivos “Que si Amplias o Abiertas”

Se dice que son Amplias cuando en el proceso se le permite la participación de varios factores, es el desarrollo del Artículo 62 de la constitución “los electores tienen la posibilidad no solo de elegir sino todos de ser elegidos” que significa la Primarias deberían ser para todos aquellos que aspiran por el sector opositor.

“Recuerda que llevo y presento el seguimiento de una la lista de presidenciables por las distintas corrientes opositoras, y van sobre los 32 aspirantes”

Ahora el tema de “Abiertas” técnicamente se considera de este modo cuando no se parte de un registro previo de electores, lo que podría ser un error, al igual que usar un Registro Electoral irreal. Abiertas podrían ser en el desarrollo del artículo 67 de la CRBV “que sostiene que los partidos deben realizar su selección de candidatos” esto significa que puedan votar los que no son militantes del partido.

Otro tema a considerar es la “Doble Vuelta” porque se preguntarán. En un proceso con tantos candidatos la más grande de todas las pequeñas minorías, podría resultar favorecida y llevarse la denominación de candidato, ojalá para ese entonces Unitario.

Una candidatura que parte con un piso político de solo 7 o 20% ante el fraccionamiento de más de 10 candidatos, es una candidatura débil para llegar a una presidencial con buenas oportunidades.

Adicional, a lo consultado sobre “Amplias, Abiertas y con Dos Vueltas” en un lapso que pudiera estar en el primer semestre del año 2023. El parlamentario realizó la sugerencia y solicita se aboquen en el tema de Actualización del RE no es solo el voto en el exterior, son casi 2.5 millones de venezolanos que se mudaron o le hicieron cambio inconsulto de centro.

También están cerca de 1.5 millones de jóvenes que deben cumplir los 18 años o que no están inscritos para participar en las presidenciales

Todo esto debe ser parte de una estrategia política, que no puede dejar de lado la oferta electoral, ese programa de gobierno, que sea el reflejo de una visión de país compartida, acotó