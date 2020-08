Aníbal Sánchez: “una alianza democrática, debe ser la base para la plataforma electoral unitaria”

Al menos cinco organizaciones políticas de carácter nacional, entre ellas COPEI, Acción Democrática, el Movimiento Ciudadano Cambiemos, Avanzada Progresista y Esperanza Por El Cambio afinan una Alianza Perfecta de Base en la cual se adhieren movimientos sociales y partidos regionales, bajo la denominación Alianza Democrática.-

Explicó el Dirigente y Consultor Aníbal Sánchez que está coalición quiere superar e ir más allá del escenario de la misma Mesa De Diálogo Nacional, se trata de una Alianza Politica con una visión única, sobre cuál debe ser la ruta para superar la Crisis de Gobernabilidad sin obviar la atención de la conflictividad social, económica y hasta sanitaria.-

Algunos factores se acercan, y dejan sus opiniones sobre distintas metodologías para lograr acuerdos en función de una Plataforma Electoral Unitaria, pero obvian que no se trata solo de repartir o asignar 130 candidaturas Nominales o 96 puestos en Listas Regionales, más sus relativos suplentes, considerando las normas de presentación de candidaturas en respeto a la paridad de genero.-

Son muchas las variables a estudiar si quieren en estas circunstancias conforman una Plataforma Electoral Unitaria, sin que esto signifique sea única, la cual se presentaría bajo la modalidad de doble alianzas perfectas a nivel Nominal y Listas.

“se debe considerar la características y antecedentes de la circunscripción, el perfil del candidato que se presenta, la posibilidad de poder desarrollar la campaña y factibilidad de contar con la estructura organizativa y de defensa del voto” no es solo un me toca porque no llevo nada o tú ya tienes otra.-

El poder compartir estos criterios dentro de sus respectivas organizaciones, es la mejor señal de compromiso con la visión política de la alianza, “se ha explicado que en esta oportunidad el sistema electoral adjudicará 144 curules el 52% bajo la modalidad de proporcionalidad” lo que nos debe llevar a un sistema más justo entre número de Votos obtenidos y Escaños Asignados.

Pero no se ha aclarado que en éste tipo de sistemas, proporcionales, bajo el esquema de construcción de cocientes electorales todos lo Votos cuentan, incluso en esos centros donde tradicionalmente no salía favorecida la oposición esos 23 votos aquí más 37 en otro centro y así sucesivamente puede ser la diferencia en un cociente y suma a la listas Nacionales

