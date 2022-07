Aníbal Sánchez “Unas primarias, en la realidad partidista venezolana” parte de innovar en las estrategias

El diputado a la Asamblea Nacional, analista político y consultor en temas electorales Aníbal Sánchez Ismayel aseveró que en Venezuela las organizaciones con fines políticas existentes, no solo están desarticulados, peor aún perdieron conexión con los ciudadanos; por lo que todas, incluyendo si son parte del Polo Patriótico, Oposición o las mismas emergentes deberían estar interesados en una estrategia que les permita ganar confianza y representatividad

“En su mala interpretación de la ruta a seguir, asumen las viejas tácticas de fingir procesos de legitimación de autoridades, el competirse nombres, en la búsqueda de mantener el respaldo de promotores, para las venideras elecciones presidenciales del 2024” agregó.

Debemos conservar la ética y objetividad al emitir declaraciones, “reconozco que en la actualidad la oposición venezolana representada en la Plataforma Unitaria trata de articularse, entre ellos y con organizaciones satélites, para retomar el posicionamiento, que les permita interactuar como voceros en una negociación y mantener el apoyo internacional

Mientras que en el lado oficialista el Partido Socialista Unido de Venezuela está haciendo cambios internos, abriéndose a movimientos sociales, e incluso en la forma de conducir gobiernos, ocultando en su reflexión y levantamiento de denuncias y propuestas, la táctica de organización del uno por diez para conectar con la gente.

En la opinión del especialista, las organizaciones políticas formales o no, tienen un escenario complicado y una tarea pendiente, de cara futuras elecciones, a la desconexión con la población, se le suma la falta de interés de la gente que está sumergida en un estado de supervivencia en medio de la crisis “lo que no debe ser confundido con una época de anti política”

“Cundo la nueva polarización, no es entre rojos o azules, es entre identificados con los partidos o no, la oposición si quiere propiciar un cambio en positivo para el país necesita reinventarse e innovar en sus estrategias” lo que no parte por bloquearnos sostiene el Dip. Aníbal Sánchez

“La oposición representada en la Plataforma debe ser más amplia en todos los sentidos, desde la concepción de un Plan, la toma de Decisiones y el diseño de los mecanismos de Selección” el no considerar esto ha llevado a que se posicione una matriz “será que no quieren ser gobierno, o que hicieron de su estado un negocio” alertó!

Estas elecciones primarias, deben ser lo más abierta posibles, dejando el mazo de juez al pueblo soberano, pero las mismas deben llevar una oferta incluyente, que los permita visualizar como alternativa de gestión, y que la misma enganche con la gente, aseveró.

Al momento que asoma unas propuestas, de forma pública (@ofAnibalSanchez), para que llegue a los interesados.

– El Arbitro u Organizador debe generar confianza, no solo por tema lista Tascon es imparcialidad en la gestión, no puede ser que los interesados estén emitiendo juicios de valor sobre actores. – La Cooperacion del CNE es importante (Centros, Sistema) no podemos caer en la trampa jaula, de mitificar a quien rige las Elecciones. – Amplias en el desarrollo del Artículo 62 todos tenemos el derecho opotestad de ser elegido dejemos el juicio al elector en ellos como pueblo radica la soberanía. – Un proceso Abierto en el desarrollo del Artículo 67 es decir libre de militancia, pero dentro de un RE (Padron Electoral) de lo contrario sería una consulta en un Mercado Electoral irreal. Si quieren aumentar el ejercicio del voto exterior es una oportunidad de exigirlo y facilitarlo desde las instancias respectivas. – El Cronograma y Reglamento debe ser público, después de consultado con especialistas una vez levantadas las sugerencias. – Se puede incluir en los compromisos el respeto a los resultados, el trabajo mancomunado y el hacer bandera o su oferta para la futura transición, los objetivos de un plan pais construido por todos.