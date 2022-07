Aníbal Sánchez “unos Cuarenta Nombres se manejan y agrupan como posibles precandidatos de la oposición”

CARACAS, VENEZUELA.- La realidad política en el contexto actual y la dinámica electoral de Venezuela se está moviendo, a partir de un llamados a unas Primarias Opositoras, y posibilidad de un Adelanto de Elecciones. Por lo qué algunos dirigentes políticos independientemente de Partidos presentan sus nombres, “estos llegan casi a la cuarentena” según el seguimiento que lleva el analista y consultor Aníbal Sánchez.

Esto se viene manejando de distintas maneras, sin dejar de hacer su trabajo político, algunos esperan los resultados de otros escenarios como son los acuerdos de las alianzas; las negociaciones con otros factores; e incluso de las reglas. Pues el sector identificado a la Plataforma Unitaria con su monopolio de recursos, se apodera de la marca MUD – Unidad y opera a partir de la misma. Obviando algunas premisas como la del Mercado Electoral existen según el Registro del CNE, o el manejo del fraccionamiento opositor que dejó una lectura clara el pasado proceso; donde un grupo cercano a la plataforma logra 1.8 millones, otra alianza cerca de 1.2 millones y los movimientos emergentes se acercan al millón. En opinión de Aníbal Sánchez es natural que surjan nombres o precandidatos, en estos escenarios, mientras mas fraccionamiento o mayor la desconexión de los partidos y ante falta de liderazgos fuertes, la repuesta es que tengamos unos 40 nombres de precandidatos y búsqueda de nombres no tradicionales ‘o outsider’ No debe ser mal visto que los que aspiran o tienen sus proyectos giren o visiten varias ciudades, “vengo sosteniendo que entre las fortalezas del mecanismo de primarias más allá de la selección está permite movilizar y organizar” si realmente se quiere ganar posibilidades o competitividad las primarias deben tener otras características ¿Como cuales? Deben ser a partir de una comisión o ente rector que trasmita seguridad y confianza, con una metodología y reglas claras, deben ser Amplias en la pluralidad, Abiertas de Militancia, pero dentro de un Registro con apoyo del CNE, y bajo un compromiso que incluya una oferta y trabajo mancomunado Es perfectamente natural que se den los juegos políticos partidistas e incluso que se confabulen en coaliciones, como el G4 quien opera en el paraguas de una Plataforma, de los cuales suenan varios nombres como candidatos cada uno con distintos niveles de aceptación o de intención. Entre estos por UNTC Manuel Rosales; por MPJ Henrique Capriles, Carlos Ocariz o Juan Pablo Guanipa; por VPA está Leopoldo Lopez o Juan Guaido; por AD el Carlos Prosperi, – Henry Ramos o Willian Davila. Pero al esta plataforma pasará a G-10 aparecen otros por Encuentro Ciudadano, Delsa Solorzano; por el Copei-ODCA Roberto Enríquez; por La Causa R: Andres Velazquez y hasta por Convergencia, Pillieri. Algunos deben pasar por los mecanismos internos de sus organizaciones o esperan de dictamines de otras instituciones, por lo que no se deben sorprender de que estén trabajando de distintas maneras. Tampoco que se pueda producir Dos eventos de selección uno fuera de Plataforma. Para Sánchez es obvio que se den estos intereses, lo ideal sería que el camino lleve a una candidatura y proyecto Unitario pero hasta ahora existen otros nombres, que surgen por el movimiento VENTE está Maria Corina Machado, por partidos emergentes como es Fuerza Vecinal tienen los nombres de David Uzcategui o Gustavo Duque; por Futuro, Henri Falcón; por la organización LAPIZ, Antonio Ecarri; por el Centro Democrático, Cesar Pérez Vivas, por Prociudadanos, Leocenis García; por Democracia e Inclusión: Nicmer Evans; por Unión y Progreso, Eduardo Fernandez. Hay inclusos sectores que aunque son antichavistas vienen trabajando otra ruta política distinta a la del G-4 pues no creen en los escenarios de violencia o radical y la mayoría de estos se concentran en la Alianza Democrática, de donde surgen nombres como el ex alcalde Daniel Ceballos por Voluntad Popular; de José Brito por Primero Venezuela; de Claudio Fermin por Soluciones; de Bernabé Gutiérrez por Acción Democrática; Juan Alvarado por COPEI; y Javier Bertucci por El Cambio. Las elecciones presidenciales despiertan siempre mayor interés en el votante venezolano, pero en esta oportunidad no se vislumbra la posibilidad de un cambio, faltando mucho tiempo, se crean las condiciones para que otros liderazgos ‘outsider’ natos o de insider con características de outsider salgan a la palestra. Como es el caso de Benjamin Rouseu, El Conde; del Movimiento Empresarial o Gremial están Lorenzo Mendoza, Ricardo Cusanno y Jorge Roig; la ex alcaldesa Irene Sáez; y de Movimientos Independientes, Pablo Rafael Gonzalez (bienestar); o Manuel Isidro Molina (MPA). El también Diputado Aníbal Sánchez no pone en duda que otros estén esperando mejor momento, la aprobación de nuevos partidos o OFP para confirmar sus candidaturas a las primarias opositoras; o directamente a las presidenciales, “muchos creemos que uno de los valores más importantes de la democracia es la pluralidad” por lo que la polarización puede darse a nivel del elector. Los números bajos de identificación o de aprobación de la actual dirigencia opositora tras años de falsas expectativas, ha traído frustraciones y desmovilización, pero en la otra acera la del chavismo la situación no es fácil tienen sus diferencias y valoración de gestión negativa, acotó –