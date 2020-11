Aníbal Sánchez: “Parlamentarias vs Consulta divide a la oposición”

Solo una parte de la oposición se medirá en elecciones parlamentarias del 6D mientras otra busca convencer a ciudadanos de participar en una consulta popular

Son varios los partidos y líderes políticos los que hacemos un llamado a la organización, Movilización y Participación, “llevar el debate a Votar o asistir a la Consulta, sólo favorece al gobierno”. Justo cuando no todos los venezolanos están convencidos realmente sobre el qué harán, pero están conscientes de la problemática actual y de quienes son sus responsables.

Entre los electores que responden a líneas partidistas o ideológicas es comprensible que se encuentren activados en función de unas elecciones o que apuesten a la Consulta de Guaido, pero entre los ciudadanos hay un amplio sector que se abstendrá de participar en cualquiera de los eventos ¿veamos el Porque?

“En Venezuela la desmovilización de un gran sector opositor ha sido tratada tácticamente, dentro del marco de una estrategia que buscaba lograr su minoría popular en una mayoría electoral” citaba días atrás como Consultor y Analista Electoral Aníbal Sánchez Ismayel, al explicar que el gobierno usaba la inhibición, descalificación, persecución y fraccionamiento como herramienta para obtener el triunfo cuando los números no les conviene.

Cuando existe tantas carencias en la población venezolana y las capacidades están tan disminuidas, es inútil entrar en controversia por comicios del 6 de diciembre, o la consulta presencial del 12. tras estos llamados hay apoyos de organizaciones nacionales e internacionales, el que no debe tener respaldo es el no participar.

Esta postura podría ser la mayoritaria en el sector opositor, se nutre no solo de la diáspora o pandemia, hay muchas frustración producto de expectativas creadas, y ante esto surge el argumento de la decepción, de los que dicen eso será una trampa y los que dicen eso no servirá para nada.

Explicar de donde surgen las elecciones suele ser más fácil, se vence el periodo de los diputados y en enero se debe instalar una nueva Asamblea. En cambio la propuesta de la consulta popular, aún debe convencer y existen dudas de su carácter vinculante, después de la experiencia del 16 de Julio del 2017.

Esto ha llevado en que la actualidad los proponentes de éstas opciones, no solo pierdan el tiempo en enfrentarse entre ellos; sino que se juega en escenarios distintos los que promueven la Consulta buscan apoyo del movimiento comunitario, con asambleas, conservatorios y uso de redes sociales.-

Éste sector la última vez que se activó en conjunto, fue para las regionales del 2017, pues en las municipales del 2018 solo en los lugares donde existían gestiones de Alcaldes Opositores se realizó un esfuerzo por activar el movimiento vecinal.

Incluso ahora, se conoció que el comité organizador, cambia fechas de la recolección de manifestaciones en la “consulta popular” el mecanismo sería en su mayoría a distancia y presencial el 12D sobre tres incógnitas una en que hace referencia al Cese de la Usurpación, otra sobre la condena al proceso de Parlamentarias y la tercera sobre solicitud de apoyo internacional para la atención de la crisis y rescate de la democracia.-

Aníbal Sánchez,“Parlamentarias vs Consulta divide a la oposición” was last modified: by

En : Política