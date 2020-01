ANIBAL SÁNCHEZ:“RE cerró el 2019 con 20.708.983 electores, en 14.382 Centros»

En el transcurso de un año el Registro Electoral manejado por el Consejo Nacional Electoral habría disminuido en 1 mil 29 electores (0,05%) con respecto al mes de Noviembre del 2018 cuando contenía los datos de 20.710.012 electores en el territorio nacional. En Noviembre del 2019 se contaría con los mismos 14 mil 382 Centros de Votación, pero con 5 mil 94 mesas mas que para las elecciones de los concejales, ahora serían 33 mil 877, señaló Sanchez

En Diciembre del 2018 el tope de Máximo de electores se llevó a cerca de los 900 votantes, en Noviembre del 2019 el Máximo de Votantes asignados por Mesa es de 804; existiendo unas 22 mil 896 casillas o Mesas Electorales con un número mayor a los 600 votantes.

“Pero en RE permanece 5 Centros con menos de Diez Electores uno en los Pijiguaos (09), el Taller Doña Burgeño en Baruta (10), en Queniquea la UE Los Barros tiene asignado solo 03 electores” Permanecen en el RE 6.585 Centros de Votación con “una sola Mesa” donde estarían convocados a participar 2 millones 585 mil 935 electores; y 2.977 con “dos Mesas” que tienen asignados otros 3 millones 403 mil 270 electores.

Para Sanchez, el número de mesas electorales (o casillas) si se mantienen los parámetros y topes debe guardar relación con el Número de Electores “de ahí la importancia de la Mesa Técnica conducida por los integrantes de la Junta Electoral Nacional”. En Enero los 20 millones 710 mil votantes se distribuían en 33 mil 881 mesas y 14 mil 382 Centros; en Mayo los 20 millones 705 mil votantes se encontraban en 33 mil 867 mesas y para Noviembre eran 20 millones 708 mil 983 en 33 mil 876 “aumentado solo 6 en últimos seis meses”.-

En el caso del Distrito Capital el número de electores decreció en Mayo del 2019 en unos 6.151 para ubicarse en 1.729.061 para Noviembre del mismo año pierde otros 3.345 electores para ubicarse en 1.725.716 votantes. “Repartidos en 878 Centros y 2.633 Mesas de votación”.-

En Anzoátegui el número de electores disminuye en Mayo en 1.458 para ubicarse en 1.117.155 votantes y en Noviembre pierde otros 804 para ubicarse en 1.117.959 votantes. “En nuestro estado Miranda el RE de Mayo disminuyo en 8.721 electores (2.164.136) aumentando en 549 sus mesas de votación y llegar 3.346, en Noviembre perdió 3.289 votantes y 3 Mesas Electorales”

