Animador Zuliano David Palma: “Apuesto por ser el próximo animador de súper sábado sensacional”

El zuliano expreso: Dios me ha puesto para trabajar humildemente, ha sido muy satisfactoria la forma en que la que he ido creciendo y evolucionando, paso a paso.

David Palma es la combinación de talento, versatilidad y preparación: Animador, Locutor,presentador de tv,el joven trabaja fuertemente para ser cada dia mejor y poder llegar a ser uno de los animadores del programa super sabado sensacional.

durante sus años de escuela secundaria formó parte de Las animaciones y organizaciónes de eventos culturales y recreativos,logrando asi destacarse en la animacion permitiéndole incursionar en el mundo de la locución, animación de tv y presentación de eventos fue así como descubrió su pasión por el mundo artístico.

-¿Cuáles son tus expectativas de cara a tu carrera?

-Yo suelto toda expectativa, que llegue todo lo que tenga que venir, todo lo que Dios tenga preparado para mí.

—Tengo muchas todo se lo dejo a Dios y al universo que se encarguen de organizar absolutamente todo, porque me ha sorprendido con todo lo que me ha pasado. Y que me ha puesto para trabajar humildemente con la mayor responsabilidad, porque este es un trabajo que es de creérselo, con la humildad por delante de asumir que es una responsabilidad, haciendo buen uso de los que tenemos en estos momentos para llegar a las personas. Tenemos que saber desempeñarnos veo gran parte de mis sueños convertidos en realidad.

¿Que ha sido lo más gratificante y lo difícil de toda tu carrera como animador?

–Sin duda alguna lo más gratificante ha sido el cariño y el afecto del publico cuando termino una animación no hay mejor pago para un artista que los aplausos y los mas difícil es tolerar los comentarios negativos pero eso es bueno dar de que hablar tanto comentarios positivos como negativos porque nunca sabemos a qué nos vamos a enfrentar en cada animación siempre pensando en positivo y sonriendo ante cualquier situación Para que todo lo que llegue a mi sea bendecido.

¿ 3 Palabras con cual te identifiques?

—Responsable, Enfocado, y Perfeccionista

¿Qué cualidades debe tener un animador?

– Sobre todo carisma muchísima seguridad cada escenario es un reto y de él hay que aprender y por supuesto transmitirle alegría al publico que es a él a quien nos debemos humildad sencillez y autenticidad.

¿Cuál es tu mayor miedo es una animación?

– Seria que el público no aplaudiera, o que me pueda caer en pleno escenario.

-¿Qué proyectos estás desarrollando?

– Busco innovar, en todo momento se están cocinando varios proyectos. Regreso nuevamente con la nueva temporada del programa que me ha visto crecer en mi carrera llamado “DESENRROLLATE” Con más de 5 años al aire regreso nuevamente a la tv regional en los próximos meses Viajare a la capital a presentar unos casting en varios canales nacionales para seguir dejando en alto el nombre de mi país y de mi estado Zulia.

¿Dónde se ve dentro de cinco años?

–«Animando Súper sábado sensacional «Sueño con la internacionalización. Me gustaría que más gente conociera el trabajo de David Palma, Cuando tenemos la convicción de lo que queremos lograr como propósito, empiezan a aparecer las oportunidades y las piezas claves para que todo se dé.

“ Agradezco al Premio Venezuela de Oro por galardóname en el 2017 como animador revelación del año, y en el 2019 como animador de proyección nacional y este año 2020 por galardonarme como animador juvenil de gran prestigio Seguiré en Venezuela trabajando con amor y pasión “ », puntualizo.

Para conocer más de su trabajo, pueden seguirlo a través de sus redes sociales: @DavidPalmaOficial

Animador Zuliano David Palma: "Apuesto por ser el próximo animador de súper sábado sensacional"

