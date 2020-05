Anmarie Camacho estrenará «Qué clase de show» en medio de la pandemia

La animadora, modelo, actriz, y empresaria, Anmarie Camacho, estrenará este viernes 29 de mayo el programa «Qué clase de show»; un proyecto que será transmitido en horario especial (por el Covid 19) los días viernes desde 11 de la mañana hasta la 1 de la tarde, por «Difusión Latina 97.7 FM».

Este espacio le permitirá a Anmarie debutar como conductora de un programa radial en la ciudad de Caracas, ya que sus primeras experiencias en esta área se dieron en su natal Estado Lara «… pero desde que llegué a la capital no había tenido roces de este tipo» dijo.

«Qué clase de show» tocará temas de bienestar, salud, estética, belleza, y entretenimiento, y su horario habitual está programado para ser transmitido a futuro de lunes a viernes de 4 a 6 de la tarde, pero a raíz de la contingencia desarrollada a causa de la pandemia el equipo de producción y los ejecutivos de la emisora tomaron la decisión de transmitir el proyecto en horario especial y hasta nuevo aviso «… así no se retrasaba más la salida del mismo. Recordemos que este programa fue anunciado para el mes de febrero y por causas ajenas a nuestra voluntad tuvimos que detenerlo» declaró Anmarie.

A raíz de los recientes eventos que movieron al mundo, pensaste en algún momento que este proyecto sería del todo cancelado??

Sin duda esta situación cambió todo, tanto así que muchos proyectos quedaron en puerta, sin embargo «Qué clase de show» no está cancelado; solo fue pospuesto. Desde que arrancó la paralización del Covid 19 he estado en comunicación con la directiva y con el equipo de trabajo de la radio. Solo esperamos salir pronto de esta pandemia que aqueja al mundo para arrancar como lo teníamos planificado.

El programa lo harán en remoto o asistirán a la emisora radial?

La idea es cumplir con todas las medidas de protección dictadas… El plan de contingencia contempla salir desde la cabina con el equipo mínimo y con todo el cuidado que amerita la situación; pero no descartamos la idea de hacerlo desde casa si es necesario…

Le perturba trabajar desde el hogar?

No, no me molesta. Es una dinámica distinta, aunque siento que es más trabajo porque debes estar pendiente de muchos detalles y no abandonar las tareas de casa… Durante esta temporada he llevado ambos roles sin inconvenientes, me organicé para seguir con la rutina como si tuviese que cumplir un horario de trabajo habitual.

Cómo visualiza el medio artístico luego de la pandemia?

En lo personal, estoy enfocada en vivir el presente y trabajar para construir el futuro… Creo que visualizar el porvenir es incierto en este momento. Pero confío en Dios que todo va a estar bien, que la situación va a mejorar, que esto nos dejará una gran lección y que luego de esta emergencia sanitaria valoraremos más nuestros roles, de hecho ya lo estamos haciendo. En lo personal espero continuar con mi trabajo y seguir sumando con nuevos proyectos.

Para más información, pueden seguir las cuentas de Instagram: @anmariecamacho y @difusionlatinafm

Fotografía: Guillermo Felizola

