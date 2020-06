Annaé Torrealba lanza “Un problema contigo”

Con la llegada del mes del artista nacional, Annaé Torrealba presenta Un problema contigo, nuevo tema promocional de su más reciente álbum: Campesina, lanzado al mercado en noviembre pasado.

Este pasaje romántico, que evoca el momento del cortejo y el galanteo sentimental, fue coescrito por la cantante y JC Torrealba, quien además de grabar el arpa, el cuatro y el bajo está a cargo de la producción de este disco en el que también participan Carlos Rafael Torrealba y Santana Torrealba, maraquero fundador de Los Torrealberos y padre de la artista. En la guitarra, como invitado especial, está el maestro Gustavo Carucí.

«En días en que ansiamos reencontrarnos y abrazarnos con nuestros afectos, esta canción toma un significado muy especial. En la etapa de distanciamiento social que vivimos, Un problema contigo se puede sentir y ver de una manera distinta, con mayor significado en cuanto a cercanía y sentimiento”, afirma la cantante, locutora y animadora.

El videoclip, dirigido por Abel Jota, fue filmado durante un Showroom Concert en la ciudad de Barinas, pocas semanas antes de declararse la pandemia. “Quiere ser una iniciativa para apoyar el emprendimiento en el país, una forma de respaldar a los pequeños empresarios que siguen invirtiendo tiempo y esfuerzos por el crecimiento del país”, añade Torrealba.

“El vestuario, con hombros descubiertos y estampado floral, se inspira en la feminidad del traje típico de la mujer llanera, pero con el toque glamoroso que acostumbra a mostrar nuestra propuesta, en armonía con el arreglo musical que ofrece una cara renovada del pasaje llanero, dándole un toque de frescura al sonido de este género”, comenta.

Y es que nada parece doblegar el espíritu y ánimo de esta popular cantante, ganadora de tres estatuillas en la más reciente edición de los Premios Pepsi Music (disco femenino, video de música llanera y artista de música llanera), que se suman a las cuatro conquistadas en 2018 y a otros reconocimientos recientes.

Muy activa en la redes durante la cuarentena, ya sea cautivando a sus seguidores con varias presentaciones en vivo desde su residencia, cantando y hablando con otros colegas desde diversas plataformas sociales, al aire con su programa radial “Sonidos de Venezuela”, emitido por Difusión Latina 97.7fm, o arrancando aplausos en el concierto virtual homenaje a las madres organizado por el Centro Cultural BOD; espera que, junto con el progresivo desconfinamiento, pronto estén dadas las condiciones para encontrarse de manera directa, con el público.

“Mientras, seguiremos difundiendo nuestra propuesta tanto en el territorio nacional como en el exterior a través de las distintas plataformas sociales, demostrando que la música venezolana tradicional tiene calidad de exportación, tal como lo evidencia su más reciente producción discográfica, la sexta de su catálogo.

El nuevo tema ya se encuentra disponible en el canal Youtube de la intérprete, sobre quien el público puede conocer más visitando la página www.annaetorrealba.com y siguiendo sus redes sociales, @annaetorrealba.

Annaé Torrealba lanza “Un problema contigo” was last modified: by

En : Gente