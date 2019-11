Annaé Torrealba presenta su nueva producción discográfica

La cantante Annaé Torrealba presentó oficialmente su nuevo álbum, que ya se encuentra disponible en formato CD y en las plataformas digitales de descarga.

CAMPESINA es una producción de JC Torrealba, quien realizó los arreglos e interpretó varios instrumentos, entre ellos el arpa, utilizando una de la colección de su padre, Juan Vicente Torrealba, quien falleciera en mayo de este año.

«Es un trabajo familiar, en el que también participan otros dos hijos de mi abuelo: Carlos Rafael Torrealba y mi padre, Santana Torrealba, maraquero fundador de Los Torrealberos. En la guitarra está Gustavo Carucí, otro gran músico, quien en una época formó parte del grupo», comentó la vocalista.

Grabado en Towerdawn Studio en Miami, el disco está compuesto por seis temas en el género de música llanera, incluyendo composiciones inéditas de la cantautora, en forma de tonada, golpe y pasaje: Sentir venezolano, Un problema contigo y Ni con un pétalo.

Recuerdos de Juan Vicente y Campesina, así como la versión de uno de los clásicos del argentino Fito Páez, que la intérprete dedica a Venezuela por su poesía esperanzadora: Yo vengo a ofrecer mi corazón.

Cabe destacar que esta es la tercera placa discográfica que Annaé Torrealba ha logrado realizar consecutivamente en los últimos tres años, algo poco usual en los tiempos que corren. También contiene un par de canciones de su abuelo:, así como la versión de uno de los clásicos del argentino Fito Páez, que la intérprete dedica a Venezuela por su poesía esperanzadora:Cabe destacar que esta es la tercera placa discográfica que Annaé Torrealba ha logrado realizar consecutivamente en los últimos tres años, algo poco usual en los tiempos que corren. Un momento extraordinario

En el evento de lanzamiento, realizado en un complejo de cines capitalino, la artista estrenó el videoclip del track que abre el compilado y que da nombre a esta producción: CAMPESINA, tonada escrita y popularizada en los años sesenta por su abuelo, el Maestro Torrealba. La representante del legado familiar la versiona esta vez con un arreglo que incluye un guiño a la música urbana.

El material audiovisual fue realizado, bajo la dirección de Miguel Mardeni, por Cygnus Media Group y filmado en las Caballerizas Rancho Grande de Paracotos, estado Miranda. La cantante anunció que un complemento del disco en formato video lyric estará alojado en su canal de YouTube, «a fin de que el público pueda disfrutar de todo el contenido de una vez”.

Paralelamente a la presentación del disco, Annaé -quien conquistó tres estatuillas en la más reciente edición de los Premios Pepsi Music (disco femenino, video de música llanera y artista de música llanera), los cuales se suman a las cuatro conquistadas en 2018 y otros reconocimientos recientes-; compartió con los presentes detalles de sus nuevos proyectos y agradeció a los medios de comunicación el enorme apoyo que le han brindado en los últimos tres años, lo que ha sido determinante en el buen momento que experimenta su carrera.

“No quiero parar, estoy en un momento profesional asombroso y mi familia me apoya. Todavía queda mucho trabajo que hacer por promover la música venezolana”, declaró la cantante quien reafirma su empeño en difundir la música venezolana tradicional, tanto en el territorio nacional como en el exterior, a través de una propuesta de alto nivel y calidad de exportación como lo demuestra su más reciente producción, sexta de su catálogo.

