Anthony Álvarez le canta a Las 4 Estaciones

Miami FL, 4 de junio 2021.- (@MinayaPR) Luego de presentar dos temas al mundo salsero “Ya no me bailas / ¿Quién?” y “El Gran Amante”, el cantante y actor dominicano Anthony Álvarez trae a la radio y plataformas digitales su nuevo tema, “4 Estaciones”, con letra de Edgar López y la producción musical y arreglos de Patricio Bonilla.

El actor dominicano Anthony Álvarez logró firmar un contrato con la disquera, productora y distribuidora musical JN Music Group, mejor conocidos en el medio como Juan & Nelson, con más de 35 años sirviendo a la industria de la música y con grandes éxitos en su haber. El acuerdo es de exclusividad para la comercialización y distribución de Álvarez que se lanzó como cantante. La firma, se logró gracias a la gestión del compositor y arreglista dominicano Remy Núñez.

El sencillo “El Gran Amante” con apenas cuatro meses de haber sido lanzado en República Dominicana, ha logrado llegar a países como Guatemala, El Salvador, Perú, Argentina, Israel y Suiza entre otros, dónde la música de Anthony Álvarez ha alcanzado gran apoyo y aceptación.

Ahora con “4 Estaciones” que es el tercer sencillo de su próximo álbum a estrenarse, cuenta con la participación de afamados músicos: Percusión René Suárez, Piano José Alberto Ureña, Bajo Isaias Leclerc, Guitarra Abel González, Trompetas Ernesto Núñez, Coros René Suárez y Patricio Bonilla y Teclados y Trombones Patricio Bonilla.

Para el artista este nuevo sencillo significa “extrañar tanto algo, que toca dividirlo en estaciones para no sentir tan largo el tiempo”. Agrega además que “al ser mi 3 sencillo, siento que vamos por el camino aprendiendo y al mismo tiempo encontrando al cantante que va dentro de mí”.

El multifacético Anthony Álvarez ha recibido las mejores críticas de la prensa especializada con varias de sus actuaciones, incluso llegando hasta al reconocido mundialmente Broadway.

Álvarez también se destacó en México en el género de la telenovela, pero cuenta que fue cuando filmó la cinta “En tiempo de las mariposas”, junto a Salma Hayek que decidió buscar otras oportunidades. “Aquí me picó el gusanito de seguir haciendo cine y experimentar con otras experiencias”.

El periódico The New York Times publicó una excelente crítica, por lo que el artista continúa desarrollando su carrera musical ahora con «4 estaciones» disponible desde ya en todas las plataformas musicales con vídeo lyrics y próximamente un vídeo que será grabado en República Dominicana.

