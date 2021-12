La superestrella del mundo latino y pionero del trap, Anuel AA (@anuel) lanza su cuarto sencillo y video musical «Llorando en un Ferrari» de su tercer álbum «Las Leyendas Nunca Mueren», que se lanzó el 26 de noviembre. Su nuevo proyecto tan esperado fue una serie que Anuel creó como un homenaje a todas las leyendas que lo inspiraron. También es un álbum para que sus fans se inspiren y no se rindan cuando caen.

El nuevo video comienza con Anuel en un accidente automovilístico y viendo su vida destellar ante sus ojos. Los fanáticos pueden ver ciertos eventos como él en una fiesta y peleando con su novia a través de sus ojos. Link del videoclip: https://youtu.be/QwGO-mQKulM.

“Dictadura”, su primer sencillo del álbum ha batido varios récords en las principales plataformas, lo que ha colocado al video y récord como tendencia a nivel mundial, y en muchos países como Estados Unidos, Colombia, España, Argentina, México y muchos más.

Su último video, «Subelo» con Myke Towers y Jhay Cortez sigue las primeras imágenes de su lanzamientos,»Leyenda» y «Dictadura», que ya tiene más de 51 millones de visitas en YouTube. En esa primera parte Anuel recrea la vida de Jordan en Carolina del Norte, donde asistió a la universidad y llegó a la NBA. También se muestra con los fanáticos la vida de un joven estudiante universitario como un atleta de baloncesto de primer nivel, enamorado de una chica, que tiene un novio y desarrolla una relación secreta con el jugador de clasificación de la escuela que será reclutado para las ligas mayores del baloncesto.

El álbum tiene muchos productores, incluidos Chris Jeday y Gaby Music, quienes trabajaron en la mayoría del primer álbum de Anuel, «Real Hasta la Muerte». Otros productores del disco son Tainy, Nelly «El Arma Secreta», Masis, De La Cruz, Foreign Tech, Ovy On The Drums, Subelo Neo y otros.

Anuel AA lanza su nuevo sencillo “Llorando en un Ferrari” was last modified: by

En: Gente