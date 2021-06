Apache y JL Mafia se unen para lanzar ‘Only You Baby’

El artista venezolano y el cantante colombiano hacen un llamado a vivir el amor de forma libre en una canción que fusiona el rap latino y el dancehall.

En medio de momentos difíciles para todo el mundo a causa de la pandemia generada por el Covid-19, el rapero venezolano Apache y el cantante colombiano JL Mafia han trabajado en nuevas canciones y en reestructurar alianzas que les permitan seguir rompiendo fronteras.

‘Only You Baby’ es la nueva canción de estos dos grandes artistas. Apache y JL Mafia unen fuerzas y talento para presentar un tema de rap latino fusionado con ritmos jamaiquinos como el dancehall. El mensaje del sencillo es contundente, expresar que el amor va más allá de los nombres, el sexo o el color. Es un llamado a vivir el amor de forma libre.

«La canción posee una versatilidad en la composición, tiene muy buenas líneas melódicas y un contundente rapeo», describe JL Mafia. «Se puede escuchar en cualquier momento del día cuando estés feliz, enamorado o triste. Tiene una energía muy bonita, es romántica y la vez versátil», agrega.

‘Only You Baby’ viene acompañada de un majestuoso video grabado entre New Jersey y Medellín bajo la dirección del cineasta estadounidense Astron Cambell. El clip cuenta la historia de dos mujeres que viven su amor al extremo, de forma libre y sin prejuicios.

Para JL Mafia haber compartido una canción con Apache «es una gran experiencia por trabajar con uno de los raperos más importantes de Latinoamérica. Es un honor poder compartir con él e intercambias ideas, mezclar, hacer magia y generar una energía única en ‘Only You Baby'».

Dentro de los planes de JL Mafia para el 2021 es seguir haciendo música y conta historias a través de sus canciones y videos.

«Tengo más de 20 canciones y quiero estar lanzando sencillos seguido para estar vigente con los medios y mis seguidores. Estoy trabajando para que los videos que publique tengan una historia cinematográfica que contar», concluye el colombiano.

JL Mafia y Apache consideran que el 2021 será un año bastante productivo para la industria musical, que hay que seguir buscando oportunidades para seguir creciendo y esperan que más temprano que tarde regresen los conciertos y festivales para poder volver a conectarse con su público.

