Aparece en EEUU al menos un caso de Viruela del Mono

Científicos emiten Alarma por al menos un caso de Viruela del Mono en EEUU. La califican de rara enfermedad, y que se ve poco en las personas pero así dijeron de otras enfermedades cómo el coronavirus y ya el mundo va para 2 años de pandemia de COVID19 y los expertos aseguran que no se ira nunca.

La viruela de los monos es una enfermedad viral poco común que fue descubierta en 1958 en grupos de monos de investigación, registrándose el primer caso humano en 1970 en la República Democrática del Congo. La viruela del Mono se ha documentado en solo cuatro países fuera de África: Estados Unidos, Reino Unido, Israel y Singapur.

Los Centros para el Control y la Prevención de Enfermedades de EE.UU. (CDC) están monitoreando a más de 200 personas de 27 estados del país que habrían tenido contacto con un residente de Texas que contrajo la viruela de los monos en Nigeria a primeros de julio, publicó el portal STAT.

El Departamento de Salud y Servicios Humanos del condado de Dallas confirmó el viernes que el hombre no identificado se encontraba en condición estable y que actualmente se encuentra en aislamiento.

«Los CDC están trabajando con la aerolínea y los funcionarios de salud estatales y locales para contactar con los pasajeros de la aerolínea y otras personas que pueden haber estado en contacto con el paciente durante dos vuelos: de Lagos (Nigeria) a Atlanta el 8 de julio, con llegada el 9 de julio; y de Atlanta a Dallas el 9 de julio», detalló el organismo en un comunicado. (Lea: Texo del comunicado del CDC sobre la Viruela del Mono en EEUU)

La agencia también mencionó que todos los pasajeros en estos vuelos tenían que usar mascarillas debido a las restricciones de covid-19, por lo que el riesgo de propagación de la viruela de los monos a través de gotículas respiratorias a otras personas en los aviones y en aeropuertos «bajo».

Por su parte, el juez del condado de Dallas, Clay Jankins, admitió en un comunicado que el caso es «poco común», si bien «no es motivo de alarma». «No esperamos ninguna amenaza para el público en general», subrayó.

En 2003, hubo un gran brote en EE.UU., cuando un envío de animales de Ghana contenía varios roedores y otros pequeños mamíferos que estaban infectados con el virus. Se notificaron 47 casos confirmados y probables en cinco estados. En ese entonces, fue la primera vez que se informaron casos humanos de viruela de los monos fuera de África.

Con información de CDC, RT y agencias.

Aparece en EEUU al menos un caso de Viruela del Mono was last modified: by

En: Noticias de Estados Unidos