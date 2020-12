Aparece una mutación «más contagiosa» de COVID-19 en el Reino Unido

LONDRES.- Las autoridades han reportado al menos 1000 casos de una nueva cepa mutada mucho más contagiosa del covid-19 en el Reino Unido y han notificado a la Organización Mundial de la Salud.

En el Reino Unido se ha identificado una «nueva variante» del coronavirus que se cree que está causando una propagación más rápida en el sur del país, anunció el secretario de Salud británico, Matt Hancock. Además, se estima que es similar a la mutación descubierta en otros países en los últimos meses.

Lo que se está haciendo al respecto.

«Lo que están buscando es determinar si hay algún cambio en el desarrollo de los anticuerpos neutralizantes. Eso se probará para todas las variantes identificadas. […] Informaremos y actualizaremos de cualquier cambio», señaló Van Kerkhove, representantes de la OMS.

Al mismo tiempo, la médica señaló que la nueva cepa británica estaría relacionada con las descubiertas recientemente en granjas de visones en varios países del mundo.

«Esta es la variante N5O1Y, que en realidad ya está siendo monitoreada por el grupo de trabajo de evolución del virus. Ha surgido en el contexto de una variante en visones, identificada en otro lugar», dijo Kerkhove.

En resumen, lo que se sabe al respecto de la cepa mutada es que se está esparciendo rápidamente lo que implica mayor velocidad en el contagio, además de estar relacionada con los visones contagiados de las granjas.

