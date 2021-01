Aparece una nueva mutación de Covid-19 en EEUU, La Cepa de Columbus, la han nombrado los científicos debido a que ha sido la predominante de al menos dos nuevas mutaciones que se propagan por el estado de Ohio.

Científicos del Centro Médico Wexner y la Facultad de Medicina de la Universidad Estatal de Ohio anunciaron este miércoles que han identificado dos nuevas variantes del SARS-CoV-2 en EE.UU. Una de ellas puede ser más infecciosa y ya se ha convertido en la cepa dominante en la ciudad de Columbus.

Esta información oficial fue liberada a través del sitio web de la Facultad de Medicina de la Universidad Estatal de Ohio y puede ser consultada aquí.

Una de las variantes lleva una mutación idéntica a la cepa encontrada en el Reino Unido, pero los investigadores creen que esta variante probablemente «surgió en una cepa de virus ya presente en EE.UU.«. Este cambio fue descubierto en un paciente de Ohio, por lo que aún no está clara su prevalencia en la población.

Una mutación preocupante.

Entre tanto, la segunda variante identificada es una cepa en evolución que desarrolló tres mutaciones genéticas, que anteriormente no se habían visto juntas en el SARS-CoV-2, y que se ha convertido en el virus dominante en Columbus durante un período de tres semanas desde finales del pasado diciembre y principios de enero.

«Esta nueva ‘cepa de Columbus’ tiene la misma estructura genética que los casos anteriores que hemos estudiado, pero estas tres mutaciones representan una evolución significativa», explicó Dan Jones, vicepresidente de la división de patología molecular y líder del estudio. «Sabemos que este cambio no provino de las variantes del virus del Reino Unido o Sudáfrica«, agregó el investigador.

Al igual que la variante del virus del Reino Unido, las mutaciones en la ‘cepa de Columbus’, denominada COH.20G/501Y, probablemente hacen que «el virus sea más infeccioso», señalaron los científicos, al tiempo que advirtieron que el descubrimiento de esta variante «sugiere que la misma mutación puede estar ocurriendo de forma independiente en múltiples partes del mundo durante los últimos meses».

Las mutaciones detectadas en las dos variantes afectan a los picos que salpican la superficie del coronavirus, similar a la cepa británica. Los picos permiten que el virus se adhiera y entre en las células humanas.

«Los virus mutan y evolucionan naturalmente con el tiempo, pero los cambios observados en los últimos dos meses han sido más prominentes que en los primeros meses de la pandemia», subrayó Jones.

Expertos consultados han indicado que en muchos casos se ha subestimado el comportamiento del virus al respecto de las mutaciones, ya que históricamente y de acuerdo a cómo dice la teoría, estos patógenos mutan para irse desactivando a lo largo del tiempo, algo que no ha estado sucediendo esta vez, que ha mutado para auto corregirse y ser más infeccioso.

