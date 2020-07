Y cómo el 2020 no podía dejar un solo mes sin sorprendernos con algo insólito y peligroso, ahora Aparecen ardillas con peste bubónica en EEUU, esto podría dejar al COVID-19 cómo algo de bajo riesgo.

Peste bubónica en EEUU

En Colorado, Estados Unidos, una ardilla dio positivo para peste bubónica. Este sería el primer caso que se detecta este año. Por ello, las autoridades han puesto en alerta a la localidad por el miedo a que se pueda propagar la enfermedad.

“La peste es una enfermedad infecciosa causada por la bacteria Yersinia pestis, y puede ser contraída por humanos y animales domésticos si no se toman las precauciones adecuadas”, afirmaron en un comunicado los funcionarios del Departamento de Salud Pública del Condado de Jefferson. No es el único caso de peste negra que se ha dado en el estado. Las autoridades detectaron otro roedor contagiado en el condado de Broomfield, situado al noroeste de la capital.

AUTORIDADES EN ALERTA

Dado el caso, las autoridades han llamado a las personas que lleven a sus animales al veterinario si detectan alguna anomalía en las mascotas, ya que esta enfermedad puede propagarse por la picadura de pulgas infectadas, contacto dinero con sangre o tejidos de animales infectados.

En el caso de los gatos, el Jefferson County Public Health apunta que son especialmente susceptibles a las pulgas y que tienen un mayor riesgo al poder ingerir un roedor que esté contagiado. Los perros, en cambio, no son tan vulnerables ante la enfermedad, pero sí pueden ser transmisores al facilitar el traslado de cualquier otro pequeño animal contagiado o pulgas.