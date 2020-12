Aparecen en Italia infectados con la mutación del COVID-19 del Reino Unido

ROMA.- Han aparecido en Italia infectados con la mutación del COVID-19 del Reino Unido.

Autoridades italianas del Ministerio de Salud señalaron que el virus fue detectado a un paciente que recientemente había regresado del territorio británico.

El organismo señaló que el virus fue detectado a un paciente que recientemente había regresado del territorio británico. Indicó que la persona en cuestión y su pareja llegaron en un vuelo que aterrizó en el Aeropuerto de Roma-Fiumicino y ahora se encuentran en aislamiento.

Este sábado, el primer ministro británico, Boris Johnson, anunció que la nueva cepa del virus identificada en el país es hasta un 70 % más infecciosa que la versión original. Sobre la detección de una nueva variante del coronavirus en el país informó este lunes el secretario de Salud, Matt Hancock. Según el alto cargo, la variante fue identificada por primera vez en Kent la semana pasada y su propagación está aumentando más rápido que la de la previamente existente.

