Apoyemos al maestro Alfredo Rugeles para superar el COVID-19

El Maestro Alfredo Rugeles atraviesa una situación de salud delicada, acaba de ser diagnosticado de Covid-19 y fue hospitalizado por deficiencias respiratorias. Como tantos venezolanos, artistas, profesores universitarios, una menguada póliza de seguro nos deja desamparados en unas pocas horas. Está hospitalizado en el Instituto Clínico La Florida.

Alfredo es una de nuestros más queridos directores de orquesta venezolanos, cuarenta años de carrera en pro de la música en Venezuela al frente de la Orquesta Municipal de Caracas y por 25 años de la Sinfónica Simón Bolívar. Paralela a su incansable labor pedagógica en importantes universidades (IUDEM, USB) donde ha formado muchos y muy importantes jóvenes directores. Compositor de talento, Director del Festival Latinoamericano de Música al que ha dedicado 30 años de su vida por la música de los compositores latinoamericanos y venezolanos. Pero sobre todo un ser humano generoso, sensible, desinteresado, amante de su familia que hoy necesita de ustedes, de todos sus amigos para afrontar esta crisis, que con fe y cuidados médicos superará.una de nuestros más queridos directores de orquesta venezolanos, cuarenta años de carrera en pro de la música en Venezuela al frente de la Orquesta Municipal de Caracas y por 25 años de la Sinfónica Simón Bolívar. Paralela a su incansable labor pedagógica en importantes universidades (IUDEM, USB) donde ha formado muchos y muy importantes jóvenes directores. Compositor de talento, Director del Festival Latinoamericano de Música al que ha dedicado 30 años de su vida por la música de los compositores latinoamericanos y venezolanos. Pero sobre todo un ser humano generoso, sensible, desinteresado, amante de su familia que hoy necesita de ustedes, de todos sus amigos para afrontar esta crisis, que con fe y cuidados médicos superará.

Necesitamos de su ayuda para recuperar la salud de nuestro querido maestro Rugeles, un venezolano excepcional.

PUEDE APOYARLO EN GOFUNDME HACIENDO CLICK AQUÍ

