¿Apple saltará al mercado de celulares plegables?

Se ha dado a conocer que Apple buscaría competir con Samsung y Huawei en el rubro de los smartphones plegables, pero ¿qué sabemos sobre estos celulares?, ¿están en desarrollo?, ¿cuándo entrarán al mercado? Si buscas un nuevo celular plegable te invitamos a seguir leyendo, pues aquí tenemos las respuestas a estas preguntas.

El regreso de los celulares plegables

Si naciste antes del año 2000, quizás recuerdes los celulares plegables de Motorola o Nokia, los cuales podían abrirse o cerrarse a voluntad, tenían el teclado en la parte inferior y la pantalla en la parte superior.

Estos celulares fueron muy populares en su época gracias a su tamaño compacto y a su practicidad. Lamentablemente, tras años de avance de la tecnología móvil estos fueron reemplazados por teléfonos con un enfoque de diseño diferente (pantallas más grandes), los cuales se convirtieron en los celulares inteligentes de la actualidad.

Sin embargo, años más tarde, una empresa china llamada Royole decidió retomar el concepto de los celulares plegables y crear el primer modelo de celular plegable inteligente llamado FlexPai, el cual marcó el inicio del desarrollo de smartphones con pantalla plegable.

Smartphones plegables y una nueva forma de jugar

Parte de las ventajas de los dispositivos plegables consiste en aprovechar su mayor tamaño de pantalla. De hecho, estos dispositivos tienen dos modelos: uno con forma de tablet que se puede cerrar como un libro, mientras que el otro tiene la silueta alargada de los smartphones modernos convencionales.

El novedoso diseño de estos smartphones cambió parte de su funcionalidad y la forma en la que se utilizan varias aplicaciones. Por ejemplo, aquellos que quieren leer un libro desde un smartphone plegable con forma de tablet pueden hacerlo de forma vertical, como si leyeran un libro impreso.

Por otro lado, los usuarios de los smartphones plegables tradicionales ahora pueden jugar en casinos móviles para principiantes o videojuegos comunes como si se tratara de una consola de Nintendo DS, es decir, con dos pantallas a disposición.

El mercado actual de smartphones plegables

A pesar del novedoso lanzamiento de los FlexPai, el modelo en sí fue un fracaso en ventas y tuvo bastante críticas debido al funcionamiento y durabilidad de las pantallas, las cuales se dañaron con extrema facilidad.

Tomando la idea de los dispositivos de FlexPai, en 2019 Samsung lanzó la primera serie de celulares y tabletas plegables, Samsung Galaxy Fold (después llamada Galaxy Z). Aunque los primeros modelos de estos dispositivos también presentaron fallas, la serie Galaxy Fold tuvo un muy buen recibimiento, pues se vendieron más de 500 000 unidades. Esta serie sentaría el futuro para el desarrollo de más dispositivos plegables.

Samsung no es la única compañía que emprendería el desarrollo de smartphones plegables, puesto que Huawei tiempo después lanzó su modelo Huawei Mate X, el cual tuvo una recepción bastante buena.

Recientemente, Motorola anunció el lanzamiento de una nueva versión del teléfono plegable más vendido y popular del mundo, el Motorola Razr.

¿Cómo ha respondido Apple a este mercado?

Aunque Apple es uno de los competidores más fuertes en el mercado de móviles, no ha lanzado ningún celular plegable hasta la fecha. De hecho, esta compañía se ha enfocado únicamente en el desarrollo de su línea de iPhones, pues lanzó los modelos iPhone 14 y iPhone 14 Pro durante el año pasado.

Aun así, este enfoque de negocios no ha tenido malos resultados para Apple, pues vendió 199.8 millones de unidades durante todo el 2020 y 233 millones durante el año 2021.

Gran parte del éxito de Apple se debe al gran rendimiento y resistencia que poseen estos dispositivos en comparación con los smartphones de la competencia.

¿Apple realmente lanzará un smartphone plegable?

A pesar del éxito que ha tenido Apple, es innegable que el sector de los celulares plegables se ha vuelto bastante importante dentro del mercado actual de smartphones, por lo que tendría todo el sentido del mundo que Apple decidiera lanzar su propia gama de celulares plegables pronto.

Sin embargo, hasta ahora, la compañía no ha realizado ningún tipo de anuncio al respecto y solo se conoce la información de insiders como Ming-Chi Kuo, el cual afirma que Apple lanzaría próximamente un nuevo modelo de iPhone con pantalla plegable OLED de ocho pulgadas.

Por su parte, la última versión de iPhone (14 Pro) presenta grandes mejoras como su chip A16 Bionic, su cámara con resolución de 48 MP y su diseño resistente al agua; sin embargo, el alto precio de este modelo generó que vendiera menos que sus versiones anteriores, por lo que sería entendible que Apple decidiera hacer cambios en sus próximos lanzamientos durante el 2023.

Aun así, debemos mencionar que, hasta el momento, las noticias respecto a los celulares plegables de Apple siguen siendo solamente especulaciones y que no se ha confirmado nada de parte de Apple.

Si eres un usuario de iPhone, tendrás que esperar durante el transcurso del año para conocer si Apple decide entrar o no al mercado de celulares plegables.