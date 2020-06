Apuestas deportivas: Del escudo de la templanza a la espada del bono

Las casas de apuestas en línea, especialmente deportivas, han mantenido un claro auge como método para obtener un dinero extra a lo largo del último tiempo. Contando con toda la facilidad de una actividad virtual, su naturaleza no está exenta de riesgos y emociones. Por ello, es preciso tanto atender a distintos aspectos de sus actividades, como percibir la posibilidad de utilizar un bono con el que conseguir un buen apoyo y estimular el juego.

Un ingreso extra fácil, estimulante y divertido

En circunstancias de crisis económica, especialmente a nivel doméstico y, por lo tanto, en relación a nuestro propio capital, todo recurso para obtener dinero es favorable. De hecho, Internet ha jugado un papel fundamental en la diversificación de muchos sectores, así como en distintas vías para ganar un dinero extra con el que afrontar responsabilidades o incluso darse un capricho. Entre ellas, posiblemente, el mundo de las apuestas online ha ido ganando un terreno que no pocos concurren con el objeto de ampliar su capital. Una alternativa para engrosar la cartera con poco esfuerzo y contando con todo tipo de ventajas y facilidades.

En esa línea, y lejos del universo de la inversión bursátil, las apuestas de deportes son una divertida forma para ganar dinero. Además, sin importar exactamente en qué deporte efectuar la puesta, dado que muchas plataformas cuentan con un abanico deportivo enorme. Por lo que ello también permite, así como analizar nuestro deporte favorito desde otra perspectiva, acceder a otros deportes que, quizá, mediante una apuesta, pueden suscitarnos un mayor interés. Más aún, si se dispone de un bono para colombianos de hasta 100€ en créditos de apuesta con el que facilitar una primera toma de contacto que estimule una posterior zambullida en este mundo.

Un bono consiste en el uso de un código que, en este caso aplicado en una casa de apuestas, otorga un privilegio al apostador, para que éste goce de una pequeña ayuda. Con ello, existen páginas web, como Código Promoción, cuyo objetivo es el de ofrecer al usuario todo tipo de códigos y bonos promocionales para facilitar el acceso a actividades de apuestas online. Una ayuda francamente útil, teniendo en cuenta que una apuesta conlleva siempre cierto espectro de riesgos que, a menudo, es difícil afrontar si no se dispone de un apoyo económico. Pero con el que, gracias a dicho apoyo, iniciarse en la estimulante atmósfera de las apuestas.

Profundizando en el mundo de las apuestas online

Las apuestas deportivas no son una mera cuestión de azar. Tan sólo a través de la interfaz de algunas de sus plataformas se nos presentan distintos parámetros para la apuesta que deben tenerse en cuenta en cada juego. Como, por ejemplo, las probabilidades, o odds. Unos cálculos mediante los que prever las posibles ganancias de una apuesta. Un recurso al que acudir para no dejarse llevar por la emoción y escoger la mejor baza según la experiencia de triunfo y derrota del sujeto por el que se apuesta. Unas probabilidades que, con todo, resultan un recurso más seguro si se combinan con un bono con el que evitar ciertas inversiones de capital arriesgadas.

Retomando este tipo de recursos, apostadores.mx es otra plataforma de códigos de apuestas en línea que se ha popularizado en México. Y no sólo eso, dado que, además de contar con distintos y utilísimos bonos de apuesta deportiva, también dispone de una selección de las casas de apuestas mexicanas más recomendadas. Con el propósito de clarificar los entresijos de esta creciente cultura virtual a la que no todos han accedido aún, pero bajo la que existe un gran interés y curiosidad. Añadiendo también que un apostadorque se precie no es tan sólo un individuo dispuesto a asumir un delicado riesgo, sino un observador analíticoque debe hallar los resortes correctos de cada apuesta sea cual sea la plataforma, el deporte o el método escogidos.

Cabe mencionar que, con todo, las casas de apuestas están sujetas a requisitos que deben tenerse en cuenta antes de efectuar la apuesta. En ese sentido, es necesario un registro previo, dejando un depósito acorde a la cantidad mínima establecida por cada plataforma y que puede ampliarse mediante un bono como los mencionados anteriormente. Tras ello, el tipo de apuesta es verdaderamente mutable. Tomando como ejemplo el futbol, tanto puede apostarse por números de gol, como por estadísticas de un jugador en concreto. Además, también existe la figura del bookmaker o corredor de apuestas, un experto que publica probabilidades según su conocimiento del medio. Aunque, al final, todo dependa del apostador.

Los escudos para una apuesta certera

Antes de efectuar una apuesta es conveniente ceñirse a un plan y no dejarse llevar por la emoción del momento, menos aún por la idea de una permanente suerte nacida de una anterior ganancia. De hecho, existen distintos sistemas mediante los que apoyar la apuesta en un criterio. Tomando dos ejemplos, el sistema Martingala consiste en doblar la cantidad apostada tras una apuesta perdida, mientras que el sistema D’Alembert percibe sumar una unidad a la puesta tras un fallo y restar una unidad en caso de acierto. Además, también existe la posibilidad de hacer una apuesta combinada, llamada parlay. Es decir, apostar en distintos eventos a la vez aceptando el riesgo de que, si se pierde en uno, se pierde en todos.

Tras este modesto recorrido por el mundo de las apuestas en línea y las facilidades de sus bonos, cabe mencionar ciertos escudos a tener en cuenta. Reiterando el peligro de una emoción exacerbada, es recomendable mantener la mente fría y apostar cuando se esté seguro de la victoria. Del mismo modo, es preferible empezar con pequeñas cantidades hasta dar con la fórmula u obtener la pericia necesaria como para apostar con seguridad. La emoción es un arma de doble filo que tanto estimula para un inevitable triunfo, como apoya desacertadamente una mala apuesta. La frialdad que confiere una buena capacidad analítica es un certero escudo aquí. Y como estrategia, nada mejor que un bono que apoye nuestra apuesta.

Redacción NotiActual

Apuestas deportivas: Del escudo de la templanza a la espada del bono was last modified: by

En : Deportes