Aragua: Caen tres piratas de carreteras al enfrentarse al Cicpc

Los delincuentes fueron identificados como Gabriel Johan Bolívar Zapata, de 28 años, alias “El Locotrón”, quien presentaba orden de aprehensión por el delito de robo; Armando José Pereira Abad, de 26, y David Nicolás Piñango Almeida, de 27, ambos con registro policial por robo.

Tres presuntos integrantes de una banda de piratas de carretera resultaron muertos en un enfrentamiento con funcionarios del Cuerpo de Investigaciones Científicas Penales y Criminalísticas (Cicpc) ocurrido en la población de Las Tejerías en el estado Aragua.

La información la suministró el director del Cicpc, comisario Douglas Rico, quien indicó que los hampones formarían parte de la banda “Santa María”, dedicada a asaltar a conductores y transportistas quienes eran obligados a detenerse tras colocar obstáculos en la Autopista Regional del Centro.

Los delincuentes fueron identificados como Gabriel Johan Bolívar Zapata, de 28 años, alias “El Locotrón”, quien presentaba orden de aprehensión por el delito de robo; Armando José Pereira Abad, de 26, y David Nicolás Piñango Almeida, de 27, ambos con registro policial por robo.

Rico señaló que las investigaciones se iniciaron luego de recibir denuncias formuladas por víctimas quienes manifestaban que esta banda se dedica a colocar en la autopista objetos conocidos como “miguelitos”, barras de metal con clavos que provocan que los cauchos de los vehículos estallen.

El área de acción de los delincuentes era el tramo Las Tejerías-La Victoria en horas de la madrugada, donde asaltaban a pasajeros y conductores de los camiones de carga pesada que sufrían desperfectos tras pisar los miguelitos.

Explicó que el Eje de Investigaciones de Homicidios Aragua, base Tejerías, conjuntamente con funcionarios de la Policía del estado Aragua, realizaron las investigaciones que los condujeron hasta los sectores Jabillar, Santa María y Guayita, donde dieron con tres de los integrantes de la banda, al intentar capturarlos los sujetos se enfrentaron a las comisiones policiales con el saldo antes mencionado.

En la operación fueron incautadas tres armas de fuego, así como dos miguelitos construidos con vigas y piezas metálicas.

El jefe policial acotó que se espera que en las próximas horas se logre la detención de los demás integrantes de la peligrosa banda.

Aragua: Caen tres piratas de carreteras al enfrentarse al Cicpc was last modified: by

En : Noticias Nacionales