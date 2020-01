Aragua, Venezuela: Once muertos en incendio de un cañaveral, Listado de Fallecidos

Solo un niño de doce años logró sobrevivir con quemaduras en el 80% de su cuerpo

El gobernador de ese estado, Rodolfo Marco Torres, también se expresó en la misma red social para hacer pública su solidaridad: «24Ene El @Gobierno_Aragua manifiesta su solidaridad con todo el pueblo del sector La Carpiera, parroquia Cagua del municipio Sucre, por el lamentable incidente ocurrido ayer que dejó un trágico saldo de víctimas».

Los morochos Otniel Rangel y José Rangel de 18 años de edad; Yonnaiker González (15); Erickson Plaza (14); Renny Carrasquel (15); Danyer Marcano (13); Jackson Rivas (13); Josué Salazar (12); y Junior Figueroa de 10 años. Los dos niños heridos quienes respondían al nombre de José Gregorio Carrasquel de 12 años de edad y Kelvin Rodríguez (12), fueron trasladados al Hospital Central de Maracay (HCM), sin embargo se pudo conocer que uno de ellos perdió la batalla y murió antes de ser atendido.

Dijo además: «Nuestros organismos con competencia se encuentran abocados a las investigaciones para esclarecer las circunstancias que ocasionaron este hecho que enluta al estado Aragua. Enviamos las más sentidas palabras de condolencia y expresamos nuestro apoyo y respeto a sus familiares».

«De acuerdo con la prensa regional, el incendio se desató cuando cañicultores iniciaron la quema controlada de un sembradío, operación habitual en la temporada de cosecha.

El fuego se extendió catastróficamente debido a fuertes vientos, desatando la tragedia. Las víctimas quedaron atrapadas entre las llamas, sin tener hacia donde correr.

Los heridos fueron trasladados a distintos centros de salud de Cagua y la capital del estado, la ciudad de Maracay, según las autoridades.

