Ingredientes:

Yuca

sal

Aceite

Maizena

Preparación:

Sancocha la yuca en abundante agua y sal al gusto, hasta que esté suave, retirala y ponla a enfriar en una bandeja. Quita la hebra o vena del medio. La puedes rallar o triturar en un bol grande (depende de tu gusto), ponle sal a tu gusto, las 3 cucharadas de Maizena y las de aceite, comienza a masar, hasta que deje de pegarse a tus dedos y sea moldeable como nuestras arepas tradicionales sino pues divide la masa en bolitas y aplastarlas para formar las arepas.

Calentar un budare, plancha o sartén con un toquecito de aceite y dorar por unos 5 minutos aproximadamente. Ojo, recuerda que la masa está hecha de yuca cocida y solo queremos dorar las arepas, Si quieres que queden más crocantes ponlas unos minutos en el horno para que no se te queme la concha dorada.

Sirvela con lo que tu quieras, jamon, queso, perico o lo que más gustes.

Arepas de yuca receta N° 2:

Ingredientes:

yucas sancochadas cantidad según las que vas a preparar yo calcule una yuca por arepa.

50 gr de mantequilla

2 yemas de huevo

100 gr de queso rallado

1 vaso de leche

Sal

Aceite

Preparación:

Triturar las yucas cocidas hasta obtener un puré. Mezclar con la leche, el queso rallado, la mantequilla y las yemas, agregar una pizca de sal y amasar hasta que todo se integre.

Hacer bolas con la masa, un poco más pequeñas que la palma de la mano, y luego aplastarlas con las manos, formando las arepas. Rociar un sartén con un poco de aceite y cocinar las arepas hasta que doren por ambos lados.

Acompáñalas si deseas o cómelas así ya que contienen queso en su preparación.

En : Gastronomía