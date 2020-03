Argentina bloquea vuelos procedentes de Europa y EEUU por el COVID-19.

El presidente de Argentina, Alberto Fernández, decretó este jueves la emergencia sanitaria por el coronavirus, lo que, entre otras medidas, conllevará suspender durante 30 días los vuelos internacionales provenientes de Europa y Estados Unidos, entre otras zonas afectadas por la enfermedad.

«En situación de alarma generalizada es imprescindible el rol del Estado para prevenir, tranquilizar y brindar protección a la población», dijo el mandatario en un mensaje transmitido a través de televisión y radio por cadena nacional.

El texto, que será publicado en el boletín oficial, concreta que se suspenderán durante un mes las llegadas de los países de las «zonas afectadas» en mayor medida por el Covid-19: Europa, Corea del Sur, China, Irán, Japón y Estados Unidos.

Además, deberán permanecer aislados durante en principio 14 días no solo quienes padezcan o sean sospechosos de padecer el virus, sino también quienes en las últimas dos semanas hayan llegado de países con alta circulación del Covid-19, cuyo incumplimiento será objeto de investigación penal.

