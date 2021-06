Argentina reporta el primer fallecido por el Hongo Negro

Hasta ahora se desconoce si la variante que tuvo de covid-19 era la hindú, pero de acuerdo a las ultimas informaciones esta variante, La Hindú, apodada por la OMS cómo Delta.

Argentina registró la primera muerte del llamado ‘hongo negro’ o mucormicosis, según confirmó el Centro de Micología de la Facultad de Medicina de la Universidad de Buenos Aires.

Se trata de un hombre de 35 años que había padecido recientemente coronavirus, tenía una diabetes no tratada y estaba internado en una clínica de Lomas de Zamora, un partido de la provincia de de Buenos Aires.

«El debilitamiento en nuestras defensas que deja el covid-19 hace que cualquier enfermedad o infección sea propicia para alojarse en el cuerpo«, dijo Luján Cuestas, investigadora del Consejo Nacional de Investigaciones Científicas y Técnicas de Argentina (Conicet) e integrante del Centro de Micología.

Además, explicó que en el caso de la mucormicosis, se trata de hongos que se encuentran en el ambiente, ya sea suelo, materia orgánica en descomposición e incluso en el aire.

