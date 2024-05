Armada Zero presenta ‘Rojo Carmesí’, una canción intensa y emotiva en tono de rock alternativo

‘Rojo Carmesí’ es ideal para escuchar en momentos de intensidad emocional, ya sea en momentos de amor apasionado o durante reflexiones sobre las complejidades de las relaciones de pareja.

Luego de haber experimentado un 2023 colmado de grandes logros y metas cumplidas, y de haber publicado los sencillos ‘Karma’ y ‘Meridiano Zero’ que resonaron en la audiencia de Colombia y Latinoamérica, la banda de rock pop colombiana Armada Zero inicia el 2024 con energía, determinación y objetivos claros de seguir expandiendo su base de fans, explorando nuevos sonidos y continuando contando historias a través de su música y sus redes sociales.

El grupo liderado por Camilo Burgos (voz y guitarra rítmica) y Juan Camilo Urrea Harker (guitarra líder) llega con un nuevo lanzamiento para todos sus seguidores. Se trata de ‘Rojo Carmesí’, una canción que reflexiona sobre la debilidad de los hombres ante la belleza física de una mujer y cómo, en algunas ocasiones, la dignidad del ser humano puede perderse en búsqueda de la aceptación y la aprobación de una pareja.

La canción combina elementos de rock alternativo con melodías pegajosas y arreglos dinámicos. Se exploran sonidos que reflejan la intensidad y la emotividad de la letra, con líneas melódicas de guitarras distorsionadas y vocales fuertes.

«‘Rojo Carmesí’ aborda temas como la pasión, desamor, apego, dualidad, frustración, orgullo, dignidad, maldad, impotencia, conflictos emocionales y la intensidad de las relaciones humanas», comenta la agrupación bogotana.

La inspiración para ‘Rojo Carmesí’ proviene de experiencias personales del vocalista Camilo Burgos y de observar las relaciones humanas en general. La canción busca capturar la complejidad de las emociones involucradas en el gusto apasionado por alguien y cómo este puede ser manipulado.

«Con este lanzamiento queremos llegar a un público más amplio y seguir consolidándonos en la escena musical de Bogotá y Colombia. Tenemos altas aspiraciones de que la canción resuene con la audiencia en toda América Latina y genere una respuesta emocional significativa», agrega la banda.

El video cuenta una historia visualmente cautivadora que transmite y complementa la esencia narrativa de la canción. El protagonista del clip planea un encuentro con la persona que le atrae, solo para ser manipulado y engañado.

«Con ‘Rojo Carmesí’, buscamos transmitir la complejidad y la profundidad de las relaciones humanas, como la intensidad de las emociones involucradas en la pasión y atracción física hacia alguien más», enfatiza Armada Zero.

La portada presenta un diseño visual que refleja cómo en una relación una de las partes puede manipular a la otra que se encuentra cegada por su atracción física. A través de colores vibrantes y elementos simbólicos, invita al espectador a sumergirse en la experiencia musical de ‘Rojo Carmesí’.

