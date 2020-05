ARMANDO DAVALILLO REGRESA “EN LAS NUBES”

El salsero venezolano vuelve recargado y con nueva producción discográfica

Renovado regresa el ex Adolescentes, Armando Davalillo a los escenarios internacionales con su tema “En las Nubes”, el primer sencillo, de su segunda producción como solista.

“Espero que los seguidores de mi música disfruten este nuevo sencillo. Quiero que lo bailen, lo gocen, que lo dediquen a la persona que más quieren y que los pone En las Nubes”, comenta el salsero venezolano, quien también afirma sentir que ha llegado al punto que deseaba con su producción.

Esta canción, de su autoría, fue grabada en West Sound Studios y Chongo Productions, arreglos y producción musical de Denis León, bajo la dirección de Carlos Padrón y Ronald Guerra. Posee todos los ingredientes necesarios para sumar otro éxito a la trayectoria de Davalillo.

«En las Nubes» viene acompañado de un videoclip grabado entre Downtown Manhattan y Brooklyn Bridge (Nueva York), de la mano del director Leo Gruber de Macizo films.

Se estima que para mediados del mes de Noviembre el cantautor regrese a Colombia, en una gira que lo hará visitar las principales provincias del país.

Armando Davalillo, 20 años de éxitos

Armando Davalillo dio su salto artístico en el año 2000, de la mano de la Orquesta Adolescentes, siendo la voz principal de éxitos como: “Virgen”, “Se Acabó el Amor”, “Si Tú Supieras”, “Dos Inocentes”, posicionándose en países como México, Colombia, Venezuela, Ecuador, Perú y República Dominicana.

A mediados del año 2007 el cantante estrenó “Te Quedarás”, primera producción solista donde se desprende el éxito “Ya lo sé que tú te vas” (versión salsa) del reconocido Juan Gabriel, siendo México el país en darle la acogida a su carrera en solitario.

En el año 2009 ingresa a las filas de Proyecto A, en el que interpretó éxitos como “Sabes bien”, de su autoría, y “Renuncio” del cantautor colombiano Omar Geles, temas que se encuentran en la primera producción de la agrupación, llamada “El tren del sabor”.

Durante los años 2012 al 2014 se reincorporó a las filas de Adolescentes Orquesta, donde recorrió gran parte de Latinoamérica y Europa interpretando sus grandes éxitos, pero cada vez más convencido de retomar su proyecto como solista.

Después de mucho tiempo de preparación, dedicado a la composición y a la grabación, Davalillo presenta “En las nubes” como carta de presentación a una nueva etapa artística.

Actualmente, sus temas suenan en múltiples mercados a lo largo de Estados Unidos, Venezuela, Colombia, Europa y tan lejos como Japón y Australia.

