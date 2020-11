ARMANDO DAVALILLO REVIVE “QUIERO MORIR EN TU VENENO”, EN VERSIÓN SALSA

Con la intención de afianzar su música en el mercado en Latinoamérica y el resto del mundo, el salsero venezolano Armando Davalillo estrena este 21 de octubre, el segundo sencillo de su nueva producción en solitario, reviviendo el éxito “Quiero morir en tu veneno”, del español Alejandro Sanz, en versión salsa.

Este popular tema de los 90´s, compuesto originalmente por Sanz, Adolfo Rubio y D’Romy Ledo, promete poner a bailar a toda Hispanoamérica en esta nueva versión. Así lo asevera el ex-Adolescentes, quien está convencido que todos aquellos fanáticos que ya disfrutan este tema y su historia de amor, al igual que él, gozarán de esta versión sin parar de bailar.

– “Mi intención es que todo público de Hispanoamérica lo disfrute, “que sean parte de nuestra música, nuestra historia, nuestro arte y que mejor manera que llevando este tipo de éxitos al género que me caracteriza, la salsa”, acotó el cantante venezolano.

La producción de esta nueva versión, estuvo en las manos de Jhosir Cordova y Davalillo. La masterización Ronnie Torres, en “RonnieTorreStudio/PowerLight y la mezcla en manos del reconocido Luis “Papo” Márquez.

El año pasado, el artista lanzó el primer tema de su segunda producción como solista, titulado “En las nubes”, que obtuvo una gran aceptación en el público salsero.

Para este año, el equipo de Essnce Music Group, sello que representa al artista, mantiene el propósito de celebrar sus 20 años de vida artística, por todo lo alto, con un tour que incluirá los 20 éxitos más relevantes de la carrera del salsero, garantizando que cada presentación será una fiesta cargada de buena música para recordar, pero sobre todo para bailar y cantar de principio a fin los éxitos que han marcado su carrera como “Virgen”, “Se Acabó el amor”, y “Renuncio”.

NDPÇ

OSCAR TORRES

Armando Davalillo Revive “Quiero Morir En Tu Veneno”, En Versión Salsa was last modified: by

En : Notas de Prensa