Armando Manzanero ha fallecido a los 85 años por complicaciones con el COVID-19

Armando Manzanero ha fallecido a los 86 años por complicaciones con el COVID-19

El famoso y galardonado cantante yucateco, ha fallecido la madrugada del 28 de diciembre de 2020 de un paro cardíaco por complicaciones con el covid-19, informaron varios medios de comunicación mexicanos.

Estuvo hospitalizado desde el 17 de Diciembre a causa del covid-19, posteriormente el domingo 27 indicaron que retirarían el tubo endotraquial que lo ayudaba a respirar ya que había mejorado.

Al parecer una complicación con los riñones debido al covid desencadenó una descompensación en Manzanero que derivó en un ataca cardíaco.

A lo largo de su carrera, el originario de Mérida escribió más de 400 canciones, la mayoría de ellas interpretadas por cantantes como Luis Miguel, Alejandro Fernández, Chavela Vargas, Angélica María, entre otros. Las cenizas del destacado yucateco serán entregadas a su familia este lunes alrededor del mediodía, y serán trasladadas a su natal Mérida.

Algunas de sus canciones más famosas son Adoro, Somos novios, Esta tarde vi llover, No, Nada personal, Contigo aprendí y No sé tú.

Fuente. Agencias Mexicanas.

