CARACAS, VENEZUELA.-

Henderson González ha demostrado con talento y mucha creatividad ser el Master Baker (maestro pastelero) más destacado del momento. Arquitecto de profesión y pastelero de oficio y pasión, combina ambas disciplinas en la creación de las tortas modeladas más impresionantes, llenas de tanto detalle y color que parecen cobrar vida. Henderson González perfeccionó su técnica en las filas de Walt Disney World, y desde allí ha ganado notoriedad y respeto en las redes sociales y en el mundo de la repostería, ganando el concurso internacional de repostería “Yo soy repostar”. Con la meta de impartir sus conocimientos y su experiencia internacionalmente, este Máster Baker de origen venezolano, trabaja arduamente para la creación de un espacio virtual en el que pueda enseñar este oficio, que lo ha llevado recientemente a las pantallas de Time Square, posicionándolo como uno de los más destacados en lo que hace. Henderson González convierte la tradicional receta de un “ponqué” casero en una obra de arte, en la que puede recrear cualquier figura, personaje, escultura o motivo. Conéctate con Henderson González y descubre sus maravillosas y dulces creaciones en las redes sociales como: @masterbakerfl.

Arquitecto del Azúcar: así es conocido Henderson González el creador de las más impresionantes obras de azúcar was last modified: by